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    ВВП Узбекистана за 2022 год превысил 80 миллиардов долларов

    28 Января 2023, 20:48

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В 2022 году экономика Узбекистана выросла на 5,7%, превысив 80 млрд долларов, а ВВП на душу населения достиг 2255 долларов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета по статистике РУ, объем ВВП Узбекистана за январь-декабрь 2022 года в текущих ценах составил 888,34 трлн сумов ($80,4 млрд). Реальный рост по сравнению с уровнем 2021 года составил 5,7%.

    Наибольший вклад в прирост ВВП внесла отрасль промышленности и сфера услуг. Доля промышленных товаров в ВВП увеличилась до 484,7 трлн сумов (+5,2%), сферы услуг - до 343,3 трлн (+8,5%), чистых налогов - до 60,3 трлн (снижение на 0,8%).

    По данным ведомства, активнее всего росла сфера транспорта и IT -14,7%. Сфера торговли, услуг по проживанию и питанию выросла на 9,3%, сравнительное низкие показатели роста наблюдались в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 3,6%.

    ВВП на душу населения составил 24,91 млн сумов ($2255), показав рост на 3,5% по сравнению к 2021 году.

    По данным Центрального банка Узбекистана, в 2023 году прогнозируется рост экономики страны в 4,5−5%.


    Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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