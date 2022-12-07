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    Вводить преференции для работающих в рамках закона застройщиков предлагают в РК

    7 Декабря 2022, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Необходимо стимулировать, вводить преференции для тех застройщиков, которые работают в рамках закона. У них должно быть меньше контроля и бюрократических процедур, считает глава Ассоциации застройщиков РК Виктор Микрюков. Об этом он заявил на пресс-конференции на площадке столичной Палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ровно месяц назад акимат Астаны опубликовал список застройщиков, не имеющих право на привлечение денег дольщиков. Журналисты поинтересовались на пресс-конференции: что станет с их положением.

    «Этот список говорит о том, что данные компании продают недвижимость в обход закону. Скорее всего, они не уйдут из рынка. Они будут работать, достраивать. Они начали продажи, дольщики образовались», - прокомментировал председатель Ассоциации застройщиков РК Виктор Микрюков.

    По его словам, чтобы не было таких случаев, необходимо стимулировать, вводить преференции для тех застройщиков, которые работают в рамках закона.

    «То есть, у них должен быть доступ к ипотекам в первых рядах, более удобный вариант получения разрешительной документации. У них должно быть меньше контроля и бюрократических процедур», - отметил Виктор Микрюков.

    Председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев считает, что нам нужны надежные компании на рынке.

    «В Министерстве находится закон о долевом участии. В скором времени будет передан в Парламент. Все компании разные. Не все могут попасть под сжатые неправильно составленные законы. Конкуренцию никто не запрещал. Но нам необходимо, чтобы на рынке были благонадежные компании», - сказал он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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