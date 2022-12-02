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    Вводить ковидные ограничения в Казахстане не планируется - глава Минздрава

    2 Декабря 2022, 14:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на вопрос, ожидают ли Казахстан ковидные ограничения на фоне того, что в соседнем Китае ужесточены ограничения из-за распространения коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По ковидным ограничениям, сегодняшняя ситуация в Китае и в Казахстане сильно отличаются. С начала пандемии в Китае были очень жесткие ограничительные меры. Тем самым они локализовывали инфекцию и очень четко ограничивали. На сегодняшний день какой уровень коллективного иммунитета в Китае, я не знаю. Но у них нулевая терпимость и на каждом возникновении заболевания идут ограничительные меры. Может с этим связаны недовольство населения», - прокомментировала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов после правительственного часа в Сенате Парламента РК.

    «В нашей стране, учитывая, что более 10 млн населения прошли вакцинацию, более пяти млн человек ревакцинированы, имея коллективный иммунитет и более легкое течение омикрона, никаких ограничительных мер не планируется», - заявила Ажар Гиният.

    Ранее министр прокомментировала особенность нового штамма коронавируса «цербер». Сообщалось, что в Казахстане выявлена циркуляция варианта штамма Омикрон BQ.1.1 (Цербер).

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Ажар Гиният
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