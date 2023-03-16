Ввод 21 проекта деревообрабатывающей промышленности на 126,3 млрд тенге планируют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня в деревообрабатывающей отрасли функционируют 390 предприятий. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно отсутствия производственных баз по обработке древесины и стимулирующих норм углубленной переработки древесины в стране. На сегодня в деревообрабатывающей отрасли функционируют 390 предприятий, которые занимаются производством прессованных плит, ламинированных панелей, фанер и т.д», - проинформировал Роман Скляр.

В целом, согласно предоставленным данным, наблюдается рост объема производства деревообрабатывающей промышленности.

«Так, в 2020 году объем производства продукции составил 26,3 млрд тенге, в 2021 – 29,7 млрд тенге, а в 2022 году – 32,8 млрд тенге. Объем инвестиций в основной капитал деревообрабатывающей промышленности за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличился в 3,5 раза. В качестве мер, стимулирующих переработку древесины в стране, осуществляется повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности, предоставление промышленных грантов, предоставление налоговых преференций для создания новых проектов, размещение проектов на территории специальных экономических и индустриальных зон с готовой инфраструктурой, льготное финансирование модернизации действующих предприятий и реализация новых проектов через национальные институты развития», - добавил Роман Скляр.

Отмечено, что до 2025 года в рамках сформированного пула инвестиционных проектов обрабатывающей промышленности планируется ввод 21 проекта деревообрабатывающей промышленности на общую сумму порядка 126,3 млрд тенге, с созданием около 1 400 постоянных рабочих мест.



