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    Ввести запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС планирует Казахстан

    2 Марта 2023, 16:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запрет планируется ввести на вывоз маточного поголовья КРС и МРС из Казахстана сроком на полгода. Совместный приказ подготовили Министерство торговли и интеграции и Министерство национальной экономики. Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приказываем: ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0102) и маточного поголовья мелкого рогатого скота (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0104)», - говорится в документе.

    Проектом приказа Министерству сельского хозяйства РК поручено информировать о запрете Евразийскую экономическую комиссию.

    На публичном обсуждении проект документа будет до 9 марта текущего года.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минсельхоз Сельское хозяйство Минторговли Миннацэкономики
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