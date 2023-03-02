Ввести запрет на вывоз маточного поголовья КРС и МРС планирует Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запрет планируется ввести на вывоз маточного поголовья КРС и МРС из Казахстана сроком на полгода. Совместный приказ подготовили Министерство торговли и интеграции и Министерство национальной экономики. Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приказываем: ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0102) и маточного поголовья мелкого рогатого скота (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0104)», - говорится в документе.

Проектом приказа Министерству сельского хозяйства РК поручено информировать о запрете Евразийскую экономическую комиссию.

На публичном обсуждении проект документа будет до 9 марта текущего года.



