Ввести квоты в нацкомпаниях для молодежи и лиц с ограниченными возможностями предложили депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рассмотреть вопрос о введении квоты для молодежи и лиц с особыми потребностями, а также женщин, среди сотрудников министерств и других госорганов, национальных компаний и предприятий квазигоссектора предложили депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил депутат Мажилиса Гани Хамзин, озвучивая депутатский запрос от фракции «Акжол», Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ввести 30-процентную квоту женщин, молодежи и людей с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов в Мажилисе и местных маслихатах.

В то же время депутаты считают необходимым, что, помимо политических прав, не меньшее значение для молодежи, женщин и граждан с ограниченными возможностями имеет трудовая деятельность. По опросам молодежи, проблема занятости стоит на первом месте, наряду с проблемой жилья и образования.

«Если говорить о распределении депутатских мандатов, то освобожденными, то есть профессиональными депутатами становятся только депутаты Парламента, тогда как депутаты маслихатов избираются на общественных началах. То есть, распределение 30% мандатов приведет к появлению лишь 32 новых рабочих мест для молодежи, женщин и инвалидов», - отмечает депутат в своем запросе, адресованном заместителю Премьер-Министра Ералы Тугжанову.

По его информации, в 2020 году количество госслужащих в стране насчитывало 88,5 тысячи человек, а в квазигосударственном секторе действует 809 тысяч рабочих мест.

«То есть, применение той же квоты для госорганов и нацкомпаний дало бы не 32 рабочих места, а 269 тысяч рабочих мест для молодежи, женщин и граждан с ограниченными возможностями. Почти столько же – 286 тысяч человек – насчитывает нигде не работающая и не обучающаяся молодежь (NEET)», - сказал Гани Хамзин.

Также, по данным мажилисмена, за три квартала 2021 года Казахстан покинули 25 332 гражданина, и каждый четвертый из них в возрасте до 28 лет, многие – с высшим образованием.

«Вопрос трудоустройства молодежи и людей с особыми потребностями в госорганах и квазигосструктурах даже не назрел, а перезрел. Так, в ряде многотысячных нефтедобывающих госкомпаний молодежь составляет всего лишь от 2 до 4%. Общая численность штатных сотрудников группы Фонда «Самурык Казына» составляет 264 200 человек. Из них люди с инвалидностью занимают менее 1%. Хотя законом «О занятости населения» предусмотрена квота трудоустройства инвалидов от 2 до 4% рабочих мест, которая местными исполнительными органами почему-то применяется только в отношении МСБ. А на госорганы и нацкомпании у управлений труда, видимо, не хватает ни смелости, ни полномочий. Между тем тысячи молодых людей и казахстанцев с ограниченными возможностями мечтали бы работать в национальных компаниях с перспективами для роста. Но как видим, их двери если и приоткрыты, то в очень редких случаях. Не случайно, по данным опроса BRIF Research Group, среди тех, кто планирует уехать на учебу за рубеж, почти 70% хотели бы там же и остаться. Но это зачастую вынужденный выбор, выбор людей, которых не принимает собственная страна», - заявил депутат.

По информации депутата, 155 000 казахстанцев приняли участие в лотерее Грин-карты, а это 1,7% от экономически активного населения.

«Эту проблему уже ставят международные агентства: так, 10 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов поддержал предложение компании KPMG по запуску программы по возвращению и привлечению казахстанцев, имеющих опыт работы в ведущих зарубежных компаниях. Однако проект данной программы до сих пор не опубликован», - отметил он.

В связи с этим, депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит:

1. Предоставить информацию о количестве и удельном весе молодежи, граждан с ограниченными возможностями и женщин в госорганах (в разрезе министерств, ведомств и МИО) и на квазигоспредприятиях в разрезе национальных компаний и их дочерних структур;

2. Рассмотреть вопрос о введении квоты, прежде всего для молодежи и лиц с особыми потребностями, а также женщин (аналогично квоте депутатов) – среди сотрудников министерств и других госорганов, национальных компаний и предприятий квазигосударственного сектора.

3. Сообщить о мерах по исполнению поручения Главы государства от 10 июня 2021 года по запуску программы возвращения в Казахстан талантливой молодежи, работающей в лучших технологических компаниях мира.