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    Ввести индустриальные проекты до конца года поручено акимам

    28 Сентября 2021, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин назвал регионы, лидирующие в части ввода в эксплуатацию индустриальных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Положительная динамика по вводу проектов отмечается в Карагандинской, Алматинской областях и городе Шымкенте», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    В семи регионах - это Актюбинская, Акмолинская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская области, города Нур-Султан и Алматы – необходимо активизировать работу по своевременной реализации проектов.

    «Поручаю акимам регионов держать на личном контроле реализацию каждого проекта и до конца года обеспечить их ввод в эксплуатацию. Также важно обеспечивать качественный отбор проектов. Приоритетами должны быть экспортный потенциал, высокий уровень локализации, импортозамещаемость, доступность сырья», - поручил глава Правительства.

    «Министерство индустрии должно усилить работу с инвесторами по этим направлениям. В целом поручения Главы государства по обеспечению роста обрабатывающей промышленности должны быть исполнены качественно и в установленные сроки», - заключил А. Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Инфраструктурные проекты Акимат Промышленность Экономика Аскар Мамин
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