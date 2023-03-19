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    Введение графы «Против всех» является большим достижением - международный наблюдатель

    19 Марта 2023, 21:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. профессора кафедры международных отношений и права Дипломатической академии при МИД Кыргызстана Ирина Оралбаева поделилась своими наблюдениями за ходом голосования. По ее словам, избиратели приходили подготовленными, редко обращались к избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы посетили несколько участков и начали с расположенного в Доме дружбы. С одной стороны, все идет спокойно, но была низкая явка избирателей. Мы через это в Кыргызстане тоже проходили. Люди приходят готовые к голосованию, они знают, что в этот раз оно очень сложное, так как нужно заполнять четыре бюллетеня. Люди приходят, редко обращаются к избирательной комиссии, так как они подготовлены. Очень много нововведений в этот раз. Считаю большим достижением введение графы «Против всех». Введение одномандатных округов дает возможность представить свою кандидатуру», - отметила международный наблюдатель Ирина Оралбаева.

    По ее словам, остальное зависит от гражданской позиции молодежи, которая должна приходить и голосовать.

    Напомним, в 15 регионах Казахстана завершились выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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