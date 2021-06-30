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    Введен дополнительный пассажирский поезд «Алматы-2 - Достык»

    30 Июня 2021, 22:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Введен дополнительный пассажирский поезд № 211/212 сообщением «Алматы-2 - Достык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что в связи с возникшим спросом, на летний период, назначается дополнительный коммерческий пассажирский поезд № 211/212 сообщением «Алматы-2 - Достык» периодичностью курсирования два раза в неделю:

    - отправлением со станции Алматы-2 с 1 июля по 9 августа 2021года по четвергам и понедельникам.

    Вагоны поезда № 211/212 оборудованы кондиционером воздуха.

    Таким образом, с учетом нового поезда, в направлении озера Алаколь предусмотрено курсирование 11 поездов (8-АО «Пассажирские перевозки», 3- частные перевозчики):

    - Из Нур-Султана – 3 поезда;

    - Из Алматы – 5 поездов (в 2020 году было 3 поезда);

    - Из Восточно-Казахстанской области – 2 поезда;

    - Пригородный – 1 поезд.

    Также в связи с карантинным режимом просим пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны.

    Напомним, новые поезда на Алаколь запустили с 18 июня.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КТЖ Алматы Туризм Транспорт
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