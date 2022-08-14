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    • Вторым компонентом вакцины против КВИ в РК провакцинировано 10 млн 544 тыс. 418 человек

    14 Августа 2022 08:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    По данным на 14 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 млн 809 тыс. 125 человек, вторым компонентом провакцинировано 10 млн 544 тыс. 418 человек. Ревакцинировано – 5 млн 293 тыс. 700 казахстанев.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а 1 тыс. 737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

    Ниже представлена информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 14 августа 2022 года в разрезе регионов:
    #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Вакцинация
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