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    Второй радиофармацевтический препарат успешно произведен на базе Центра ядерной медицины в Астане

    31 Марта 2023, 18:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Больнице Медицинского центра Управления Делами Президента поделились радостной вестью. На базе Центра ядерной медицины успешно произведен второй радиофармацевтический препарат для диагностики всех типов метастаз в костной ткани. Об этом на своей странице в социальных сетях поделился Управляющий Делами Президента Айбек Дадебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу поделиться хорошей новостью от наших медиков. В Центре ядерной медицины БМЦ успешно произвели радиофармацевтический препарат 18F-NaF (фторид натрия). Он предназначен для диагностики всех типов метастаз в костной ткани, а также опухолей в пораженных костях. То есть эти недуги теперь можно выявлять на ранней стадии», - поделился Управляющий Делами Президента Айбек Дадебаев.

    Айбек Дадебаев отметил, что сначала были проведены предварительные валидационные мероприятия, специалисты убедились, что новый препарат соответствует требованиям GMP (надлежащая производственная практика), а также высоким международным стандартам.

    «Напомню, Циклотронно-производственный комплекс при Больнице Медицинского центра Управления Делами Президента был открыт осенью прошлого года. С того времени центр добился определенных результатов по объему проведенных исследований. В этом году планируется запустить в производство еще три препарата, которые позволят расширить спектр диагностических исследований для онкобольных и проводить ПЭТ/КТ исследования в Астане, не выезжая в зарубежные страны. Поздравляю всех, кто вкладывает свои знания, опыт и усилия! Так держать, коллеги!» - обратился Айбек Дадебаев.

    Отметим, что первый радиофармацевтический препарат успешно был произведен в декабре 2022 года. Препарат предназначен для проведения исследований онкозаболеваний.

    До 2026 года в производство планируется ввести 9 радиофармпрепаратов, 8 из которых будут впервые произведены в Казахстане. В 2023 году в производство будут запущены следующие 3 новых РФП: 18F-NaF, 11c-MET (две уже произведены), 18F-DOPA. Это позволит расширить спектр диагностических исследований для онкологических больных и проводить ПЭТ/КТ исследования с этими препаратами в нашей стране без посещения зарубежных стран.

    Как подчеркивал руководитель Медицинского центра УДП РК, Центр ядерной медицины больницы Медицинского центра - один из немногих проектов в стране, объединяющий возможности новейшего высокотехнологичного производственного и медицинского оборудования и опыт ведущих специалистов в области радиоизотопной диагностики, производства радиофармпрепаратов для службы здоровья нации.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    УДП Медицина
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