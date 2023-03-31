Второй радиофармацевтический препарат успешно произведен на базе Центра ядерной медицины в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Больнице Медицинского центра Управления Делами Президента поделились радостной вестью. На базе Центра ядерной медицины успешно произведен второй радиофармацевтический препарат для диагностики всех типов метастаз в костной ткани. Об этом на своей странице в социальных сетях поделился Управляющий Делами Президента Айбек Дадебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу поделиться хорошей новостью от наших медиков. В Центре ядерной медицины БМЦ успешно произвели радиофармацевтический препарат 18F-NaF (фторид натрия). Он предназначен для диагностики всех типов метастаз в костной ткани, а также опухолей в пораженных костях. То есть эти недуги теперь можно выявлять на ранней стадии», - поделился Управляющий Делами Президента Айбек Дадебаев.

Айбек Дадебаев отметил, что сначала были проведены предварительные валидационные мероприятия, специалисты убедились, что новый препарат соответствует требованиям GMP (надлежащая производственная практика), а также высоким международным стандартам.

«Напомню, Циклотронно-производственный комплекс при Больнице Медицинского центра Управления Делами Президента был открыт осенью прошлого года. С того времени центр добился определенных результатов по объему проведенных исследований. В этом году планируется запустить в производство еще три препарата, которые позволят расширить спектр диагностических исследований для онкобольных и проводить ПЭТ/КТ исследования в Астане, не выезжая в зарубежные страны. Поздравляю всех, кто вкладывает свои знания, опыт и усилия! Так держать, коллеги!» - обратился Айбек Дадебаев.

Отметим, что первый радиофармацевтический препарат успешно был произведен в декабре 2022 года. Препарат предназначен для проведения исследований онкозаболеваний.

До 2026 года в производство планируется ввести 9 радиофармпрепаратов, 8 из которых будут впервые произведены в Казахстане. В 2023 году в производство будут запущены следующие 3 новых РФП: 18F-NaF, 11c-MET (две уже произведены), 18F-DOPA. Это позволит расширить спектр диагностических исследований для онкологических больных и проводить ПЭТ/КТ исследования с этими препаратами в нашей стране без посещения зарубежных стран.

Как подчеркивал руководитель Медицинского центра УДП РК, Центр ядерной медицины больницы Медицинского центра - один из немногих проектов в стране, объединяющий возможности новейшего высокотехнологичного производственного и медицинского оборудования и опыт ведущих специалистов в области радиоизотопной диагностики, производства радиофармпрепаратов для службы здоровья нации.



