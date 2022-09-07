Второй поток гуманитарной помощи отправлен из Атырау в Костанайскую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Костанайскую область, которая пострадала от масштабных лесных пожаров, атыраусцы отправили еще около 50 тонн гуманитарной помощи. Грузовики с продуктами питания, одеждой и мебелью направились сегодня на север страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несомненно жители нашего региона неравнодушны касательно трагедии в Костанайской области, все сочувствуют и оказывают помощь. Это большое благое дело, которое показало силу нашего единства. У пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) есть хадис: «Если вы компенсируете нужду хотя бы одного мусульманина в тот момент, когда он нуждается в помощи, Аллах компенсирует вашу нужду в двух жизнях». Атырауцы в этот трагический момент оказывают значимую помощь костанайцам. Мы несомненно преодолеем испытания, если будем сплочены», - сказал главный имам центральной мечети «Имангали» Алтынбек Утысханулы.

В благотворительном мероприятии, которое началось в воскресенье, приняли участие волонтеры, студенты, общественники, жители города, района, меценаты, предприниматели.

«Мы не могли сидеть на одном месте, когда пришло сообщение о стихийном бедствии. Мы также собрали активистов, организовали совместную помощь, чтобы не терять время зря. Уже три дня жители приносят в установленные места продукты, вещи или денежную помощь. Волонтеры, не считая времени, все это принимали, сортировали, отгружали на транспорт. Спасибо жителям области, которые не остались в стороне», - сообщила волонтер Мира Есниязова.

Ранее сообщалось, что костанайцам, пострадавшим от пожаров, жители Атырауской области направили 30 тонн гуманитарной помощи.



