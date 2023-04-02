Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Второй ледовый дворец намерены построить в Павлодаре

    2 Апреля 2023, 11:28

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Проект намерены реализовать по механизмам государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ледовый дворец на 20 000 кв. м для занятий хоккеем, шорт-треком и конькобежным спортом может в скором времени появиться в областном центре благодаря реализации проекта ГЧП. Реализацию аналогичного проекта для строительства ледового дворца на 7 500 кв. м рассматривают также в Экибастузе», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

    Аким области Асаин Байханов встретился с представителем потенциального частного партнера ТОО «Medeo invest» Сергеем Цыбенко. На встрече стороны обсудили концепцию будущих ледовых арен и дальнейшие действия для реализации данных проектов.

    Асаин Байханов поручил проработать вопросы определения земельных участков для будущего строительства, подведения инженерных коммуникаций и механизмы проектов ГЧП и представить их решение в срок до 15 апреля.

    Отметим, что в Павлодаре уже действует ледовый дворец «Астана», который в основном используется для организации матчей и тренировок по хоккею.

    Фото Валерия Бугаева.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Строительство Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Британские экоактивисты планируют сорвать игры Уимблдона
    Машина перевернулась из-за ДТП в Павлодаре
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов