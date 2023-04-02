Второй ледовый дворец намерены построить в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Проект намерены реализовать по механизмам государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ледовый дворец на 20 000 кв. м для занятий хоккеем, шорт-треком и конькобежным спортом может в скором времени появиться в областном центре благодаря реализации проекта ГЧП. Реализацию аналогичного проекта для строительства ледового дворца на 7 500 кв. м рассматривают также в Экибастузе», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

Аким области Асаин Байханов встретился с представителем потенциального частного партнера ТОО «Medeo invest» Сергеем Цыбенко. На встрече стороны обсудили концепцию будущих ледовых арен и дальнейшие действия для реализации данных проектов.

Асаин Байханов поручил проработать вопросы определения земельных участков для будущего строительства, подведения инженерных коммуникаций и механизмы проектов ГЧП и представить их решение в срок до 15 апреля.

Отметим, что в Павлодаре уже действует ледовый дворец «Астана», который в основном используется для организации матчей и тренировок по хоккею.

Фото Валерия Бугаева.