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    Второй день легализации иностранных авто: 333 казахстанца получили госномера

    24 Января 2023, 18:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам второго дня легализации иностранных автомобилей предварительно одобрено 5836 заявок, из них 333 казахстанца уже получили государственные номерные знаки и техпаспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Стоит отметить, ЦОНы работают до 22:00 часов. На местах специалисты консультируют обратившихся, проверяют документы по базам, рассматривают каждую заявку отдельно.

    Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация автомобилей с иностранными номерными знаками. Подробно с правилами легализации иностранных авто можно ознакомиться здесь.

    В своем Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Легализация. Приватизация МВД РК
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