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    Второй человек в США умер после заражения оспой обезьян

    9 Сентября 2022, 15:00

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Органы здравоохранения штата Калифорнии расследуют смерть человека, у которого был диагностирован вирус оспы обезьян. Это второй известный случай гибели больного в США, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Объявление было сделано менее чем через месяц после того, как официальные лица в Техасе подтвердили, что расследуют возможную смерть от вируса.

    В четверг доктор Рита Сингхал из округа Лос-Анджелес заявила, что будут проводить вскрытие. Ожидание медицинских результатов может занять несколько недель.

    Р. Сингхал сообщила, что округ работает с государственными и федеральными органами здравоохранения над расследованием смерти, что может привести к изменениям в рекомендациях для врачей, лечащих американцев, столкнувшихся с тяжелой болезнью, вызванной вирусом.

    В Калифорнии зарегистрировано 4140 случаев заражения оспой обезьян, что больше, чем в любом другом штате страны. Всего в США заражены вирусом 20 тыс. человек.

    Центры по контролю и профилактике заболеваний насчитали 18 подтвержденных случаев смерти от оспы обезьян за пределами США.


    Фото: TASS

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Здравоохранение США Общество Мировые новости Оспа обезьян
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