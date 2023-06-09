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    Второе за сутки землетрясение произошло в Таджикистане

    9 Июня 2023, 21:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 21 час 8 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 699 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана.

    Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 38.07° с.ш. 72.14° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

    Как сообщалось, в 10:43 было зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.0.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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