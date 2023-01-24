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    Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире в Чили

    24 Января 2023, 22:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (144-я ракетка мира) провел матч первого круга на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Консепсьоне (Чили), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В игре с тайванским теннисистом Ву Тун-Лин (166-я ракетка мира) казахстанец одержал победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:6. Матч продлился два часа и 12 минут.

    Во время игры Скатов исполнил три подачи навылет и совершил четыре двойные ошибки, а также выиграл шесть очков и три гейма подряд.

    В октябре прошлого Скатов выиграл турнир серии «Челленджер» в итальянской Парме и поднялся сразу на 57 позиции в рейтинге АТР, что является вторым показателем среди отечественных теннисистов после Александра Бублика.


    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Теннис
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