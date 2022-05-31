Вся система изменений направлена на усиление народовластия - эксперт о референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Референдум – это значимая во всем мире форма проявления участия народа в управлении государством. Таким мнением поделился профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Конституции записано, что источником власти является народ, и он осуществляет власть двумя путями. Первый – через выборы, второй путь – прямое участие народа в управлении государством через референдум, когда каждый гражданин непосредственно принимает решение. Референдум – это значимая во всем мире форма проявления участия народа в управлении государством», - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По мнению профессора, изменения в Конституцию направлены на комплексные изменения государственного механизма. Акцент сделан, в первую очередь, на переход от суперпрезидентской к президентской республике. Для этого Президент передает большую часть полномочий Парламенту и местным органам власти.

Согласно изменениям, Президент дистанцируется от политических партий, складывает свои полномочия руководства партией на момент своего президентства.

«Это значительный шаг, потому что не будет сращивания политических институтов и государственных. Парламент будет более самостоятельным и не будет работать с оглядкой на руководителя партии. Близкие родственники Президента не смогут занимать высокие государственные политические должности, в квазигоссекторе. Это тоже очень положительный пример. Конституционная норма будет дисциплинировать не только руководителей высшего ранга, но и на местах руководители тоже будут ориентироваться на эту норму, чтоб не давать путь непотизму», - добавил спикер.

Вместе с тем, Мажилис сможет самостоятельно принимать законы, а Сенат продолжит работать по системе сдержек и противовесов, когда одна власть сдерживает другую, чтобы не было крайностей в решениях.

Поправки, как отметил Ермек Абдрасулов, также укрепляют защиту прав и свобод человека путем учреждения Конституционного суда. К нему могут обращаться не только считанное количество должностных лиц и группа депутатов, но и омбудсмен по правам человека, генеральный прокурор. Уполномоченный по правам человека получает конституционный статус.

«И хотя он (уполномоченный по правам человека) функционирует ни один десяток лет, его меньше знают граждане, потому что такого высокого статуса у него не было. Теперь расширяются разные механизмы обеспечения защиты прав и свобод человека», - пояснил доктор юридических наук.

Помимо этого изменения укрепляют местную власть. Планируется, что акимы районов будут полностью избираться населением и смогут без оглядки на вышестоящую власть решать проблемы.

«Вся система изменений направлена на усиление народовластия. Вы не увидите нормы, которые были бы в какой-то степени выгодны для Президента, укрепляли бы его позиции, наделяли дополнительными полномочиями. Выгодоприобретателем от всех сегодняшних изменений будет народ», - заключил Ермек Абдрасулов.

Проект закона по изменениям в Конституцию РК будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 5 июня текущего года. Найти свой участок для голосования можно на сайте.