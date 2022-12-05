Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-16-18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Встречные обязательства введут для получателей соцпомощи в Казахстане

    5 Декабря 2022, 10:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК поделилась планами касательно введения Цифровой карты семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, и за основу была взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект кодекса состоит из 5 разделов, 19 глав и 267 статей. Первая новелла – это Цифровая карта семьи (ЦКС). Она формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов и содержит информацию о 6,3 млн казахстанских семей, или 19,4 млн граждан», - сказала Тамара Дуйсенова на правчасе в Мажилисе, представляя проект Социального кодекса.

    По ее словам, была проведена оценка степени благополучия каждой семьи.

    «В результате мы смогли оценить эффективность мер социальной политики и ее влияния на благополучие семей. Вместе с тем появилась возможность определить нуждаемость семей и их членов в видах государственной помощи», – отметила министр.

    Глава Минтруда подчеркнула, что ЦКС станет инструментом для формирования среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. При этом на основе заключений, сделанных при разработке ЦКС и ее пилотной реализации, в кодексе предусматривается внедрение новых подходов в системе соцподдержки граждан.

    «Во-первых, меняется суть адресной помощи. Теперь мы говорим, что адресная помощь – это мера, предоставляемая гражданину или семье, которая может вывести из трудной жизненной ситуации. Во-вторых, предусматривается новое содержание действующего социального контракта, то есть рассматривается повышение ответственности сторон. К примеру, если государство обязано предоставить комплексную поддержку, то человек или семья должны предпринять меры для выхода из трудной жизненной ситуации», – заключила Т. Дуйсенова.


    Фото: kiidu.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Социальная поддержка Минтруда РК Экономика Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    МРП останется как расчетный показатель для соцподдержки - глава Минтруда РК
    На вопрос об уровне бедности в Казахстане ответила глава Минтруда
    Медианный доход выше прожиточного минимума - Тамара Дуйсенова
    Глава Минтруда: 70 тысяч тенге - минимальная зарплата для неквалифицированного работника
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров