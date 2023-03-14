Встречи с послами Армении и Таджикистана прошли в Сенате Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Аскар Шакиров встретился с чрезвычайными и полномочными послами Республики Таджикистан Хайрулло Ибодзода и Республики Армения Арменом Гевондяном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи с таджикским дипломатом были обсуждены вопросы двустороннего межпарламентского сотрудничества, в частности ход реализации Плана мероприятий на 2022-2024 годы в данной сфере, подписанный по итогам визита спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева в Таджикистан в мае 2022 года.

Посол Республики Армения высказал заинтересованность его страны в дальнейшей активизации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере привлечении инвестиций. Также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения международной безопасности.

Дипломаты были ознакомлены с ходом реализации всесторонних реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, а также с ходом подготовки к предстоящим выборам в Мажилис Парламента.

По итогам встреч была отмечена готовность Парламента РК к расширению межпарламентского сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах.



