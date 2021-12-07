Встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная встреча по Сирии в Астанинском формате пройдет в Нур-Султане 21-22 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел РК Айбека Смадиярова.

«Встреча пройдет 21-22 декабря в офлайн-формате, все стороны подтвердили свое участие», - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он пояснил, что речь идет в том числе о странах-гарантах: России, Турции и Иране, а также наблюдателях.

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 7-8 июля в Нур-Султане с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Участники переговоров обсудили ситуацию в арабской республике, международное гуманитарное содействие, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести. По итогам заседания участники переговоров озвучили совместное заявление из 16 пунктов.