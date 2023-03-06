Встреча с совершившими героические поступки школьниками прошла в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Кокшетау прошла диалоговая площадка «Бейбіт уақыттағы жас батырлар», посвященная подвигам юных акмолинских героев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного специалиста отдела опеки и попечительства, воспитательной работы управления образования Акмолинcкой области Марины Ли, все эти акмолинские школьники и студенты в течение 2022 года совершили благородные поступки.

К примеру, ученик 10 класса ОШ № 3 города Атбасара Артём Каблуков спас тонущего мальчика, отдыхая прошлым летом на озере Зеренды.

«Прошлым летом в поселке Зеренды я со своим братом катался на катамаране. Вдруг брат сказал мне: «Смотри, там кто-то тонет». Я увидел мальчика, как позже оказалось, это студент из Кокшетау, на год меня старше. Он тонул. Я спрыгнул с катамарана и поплыл в его сторону. Потом вытащил его из воды на берег. У мальчика в воде начались судороги. Медики оказали ему помощь», - рассказал Артем.

Очевидцы произошедшего разместили в соцсетях пост об Артеме, и вскоре мальчик получил благодарственное письмо от спасателей.

А вот две ученицы школы села Оразак Целиноградского района Милана Походенко и Екатерина Николаева, не побоявшись, спасли маленькую девочку от разъяренного алабая.

«Мы шли в магазин, и Катя заметила маленькую девочку, возле которой был алабай. Сначала не придали этому значения, свернули и вдруг услышали детский крик. Людей не было. Мы бросились на помощь. Собака к тому времени прокусила девочке левую руку, поцарапала губу и бровь. К счастью, мы успели вовремя отогнать алабая», - отметила Милана.

Недалеко находился фельдешерско-амбулаторный пункт, где ребенку сразу же оказали первую помощь и вызвали ее родственников.

Собаку спас ученик 5 класса многопрофильной гимназии №5 «Тандау» города Кокшетау 11-летний Илларион Агафонов.

«Я проходил мимо углубления, где после дождя было много воды. Заметил, что в воде барахтается собачка. Она уже тонула. Я просил помощи у прохожих, но никто не соглашался. И тогда я решил вытащить ее сам. Потом обтер и накормил. Это же животное, оно живое, и у него есть душа. Мне кажется, любой так поступил бы на моем месте», - считает Илларион.

Ученик 8 класса школы-лицея № 2 города Кокшетау 15-летний Олжас Бекиш спас кота от разъяренной стаи собак.

«Выходя на улицу, я услышал, что лаяли собаки и мяукал кот. Увидел, как несколько собак набросились на кота. А тем временем люди проходили мимо и даже не смотрели на это. Я решил спасти животное и отогнал собак. Подойдя ближе, увидел, что у кошки были раны на животе. Хотел подождать спасателей, но времени не было», - сказал юный герой. Кстати, позже кота вылечили, и он обрел хозяина.

Организаторы также отметили 17-летнюю Веронику Давыдову. Ее по праву тоже можно назвать героем. Слепая с рождения, она сумела преодолеть себя, и сегодня она успешная студентка 1 курса строительно-технологического колледжа.

«Вероника свободно разговаривает на русском и казахском языках. А еще мечтает стать психологом или библиотекарем. Вероника смогла достичь поставленных перед собой целей, несмотря на все трудности на пути. И это настоящий пример отваги и героизма для многих, потерявших точку опоры в своей жизни», - добавила М. Ли.