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      Акмолинская область

    Встреча с представителями НПО состоялась в Акмолинской области

    26 Февраля 2021, 18:49

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне Всемирного дня НПО аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с представителями институтов гражданского общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    В приветственной речи руководитель региона отметил значимость неправительственного сектора, являющегося уникальным механизмом эффективного сотрудничества государственных органов и гражданского общества.

    «Совершенно очевидно, что неправительственный сектор не только помогает улучшить качество жизни населения, но и тесно сотрудничает с целевыми группами, проводят оценку их потребностей», - подчеркнул аким.

    По словам Ермека Маржикпаева в 2020 году акиматами районов и городов Кокшетау и Степногорск профинансировано 73 социально значимых проекта, которые охватывает практически все сферы жизнедеятельности, а также категории населения.

    «Во главе всех проводимых проектов и мероприятий стоит социальная ориентация, повышение благосостояния наших граждан, забота о социально уязвимых слоях населения», - поделился руководитель области.

    В ходе встречи выступили представители объединения «Гражданский Альянс Акмолинской области», ОО «Эко-Кокше» и других участников, высказавшие ряд предложений улучшающие дальнейшее совершенствование неправительственного сектора по взаимодействию с госорганами.

    Также участниками поддержана инициатива «Марафона добрых дел» в рамках празднования 30-юбилея страны.

    За сотрудничество с Акмолинской областью благодарственным письмом акима области награжден президент ОФ «Bilim Foundation» Айтмухамбетов Е.А.

    Так же ряд представителей общественных организаций области, принявшие активное участие в проведении прошедших 10 января т.г. депутатских выборов отмечены благодарственными письмами Гражданского Альянса Казахстана.

    К слову, неправительственный сектор области насчитывает 298 действующих общественных организаций, принимающих активное участие в оказании специальных социальных услуг пожилым, людям с инвалидностью, реализующие проекты по экологии, спорту и другим перспективным направлениям.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область НПО
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