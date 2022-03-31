Встреча с членами парламентской группы дружбы Казахстан-Иордания прошла в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ – В столице Иорданского Хашимитского королевства состоялась встреча Посла Казахстана в Аммане Айдарбека Туматова с членами казахстанско-иорданской межпарламентской группы дружбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В начале мероприятия А.Туматов представил депутатам Королевства хронологию январских трагических событий в Казахстане и итоги их расследования.

Иорданские парламентарии также были подробно ознакомлены с ключевыми положениями Послания народу РК «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации».

«Что касается казахстанско-иорданских связей, то хотел бы отметить, что мы рассматриваем Королевство как одного из наших самых надежных и важных партнеров во всем арабском мире», - подчеркнул казахстанский дипломат.

В свою очередь, председатель межпарламентской группы Абдульрахим аль-Маайа высказался о своевременности заданных Президентом Касым-Жомартом Токаевым политических реформ и демократических преобразований в стране и выразил уверенность в их долгосрочной эффективности.

Остановившись на вопросах глобальной продовольственной и энергетической безопасности, Посол выступил с предложениями о взаимовыгодном сотрудничестве в аграрной сфере.

«Одной из взаимовыгодных отраслей является агропромышленный комплекс. Как один из крупнейших производителей Казахстан может поставлять пшеницу и ячмень на рынок Иордании. В свою очередь, Иордания имеет возможность обеспечить казахстанских потребителей овощами и фруктами в осенне-зимний период. Кроме того, наши компании с нетерпением ждут экспорта мяса и скота на рынок Иордании», - сказал Посол Казахстана.

Также А.Туматов предложил развивать инвестиционное сотрудничество в фармацевтической сфере, учитывая, что Иордания является региональным лидером в этой отрасли.

Для реализации этих шагов иорданской стороне было предложено устранить существующие барьеры в логистике и запустить прямые рейсы между Иорданией и Казахстаном, основываясь на Меморандуме о взаимопонимании между структурами гражданской авиации обеих государств, подписанном в 2019 году в Акабе.

По результатам встречи подтвердили заинтересованность в активизации сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также договорились укреплять межпарламентские связи, в том числе обмен визитами парламентских делегаций, которые были приостановлены по время пандемии коронавируса.