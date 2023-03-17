Вспышка неизвестной болезни зафиксирована в Танзании

ДОДОМА. КАЗИНФОРМ – По крайней мере пять человек умерли на северо-западе Танзании от неизвестной болезни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DailyMail.co.uk.

На сегодняшний день в районе Кагера зарегистрировано семь случаев загадочного заболевания. Власти Танзании направили группу врачей для диагностики заболевания.

Органы здравоохранения восточноафриканской страны считают болезнь «странной».

По словам главного врача страны Тумаини Нагу, симптомы заболевания включают лихорадку, головные боли, усталость и кровотечение из носа.

«Правительство сформировало региональную группу профессионалов, которая займется изучением этого неизвестного заболевания», — заявила профессор Нагу в четверг вечером.

Она попросила местных жителей сохранять спокойствие и избегать контактов с инфицированными людьми.

В июле прошлого года в южном регионе Линди было зарегистрировано более 20 случаев с похожими симптомами. Тогда от вспышки скончались три человека.

Позже исследования показали, что это были случаи болезни лептоспироз, также известной как болезнь Вейля.



