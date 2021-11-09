Вспышка лихорадки Зика зафиксирована в Индии

КАНПУР. КАЗИНФОРМ - 89 человек, в том числе 17 детей, заразились вирусом Зика в Канпуре, самом густонаселенном городе индийского штата Уттар-Прадеш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По словам главного санитарного врача Канпура доктора Непала Сингха, в штате наблюдается настоящая вспышка лихорадки Зика. Первый в Индии случай был зарегистрирован еще в 2017 году в Гуджарате.

Вирус, переносчиком которого служат комары, связан со случаями микроцефалии у детей и редким аутоиммунным заболеванием - синдромом Гийена-Барре (СГБ). Помимо комаров, вирус может также передаваться половым путем.

Это первая известная вспышка лихорадки Зика в штате Уттар-Прадеш. После того, как 23 октября в Канпуре был зарегистрирован первый случай заражения этим вирусом, число инфицированных неуклонно растет, среди них уже есть одна беременная женщина.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх признал, что инфекция быстро распространяется, и отдал распоряжение местным чиновникам ужесточить санитарные меры.

«Учитывая серьезность этого заболевания, требуются особые меры предосторожности, - отметил он. - Так что за состоянием здоровья каждого заболевшего должно вестись постоянное наблюдение».

Что такое вирус Зика

Этот вирус рода Flavivirus, переносимый комарами рода Aedes, вызывает у людей болезнь, характерными симптомами которой являются небольшое повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, утомление, головная и суставная боль, лихорадка и опухание суставов

Впервые этот вирус был выявлен у мартышек в Уганде еще в 1947 году. Первый зарегистрированный случай заражения человека произошел в Нигерии в 1954 году, и с тех пор вспышки этого заболевания отмечались в Африке, Юго-Восточной Азии и в островных тихоокеанских государствах.

В мае 2015 года вирус достиг Бразилии и начал стремительно там распространяться. Методов лечения лихорадки Зика не существует, можно лишь попытаться избежать укуса комаров-переносчиков этого вируса.

При этом летальные исходы редки, и лишь у одного из пяти зараженных проявляются симптомы заболевания.