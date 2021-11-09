Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Вспышка лихорадки Зика зафиксирована в  Индии

    9 Ноября 2021, 00:22

    КАНПУР. КАЗИНФОРМ - 89 человек, в том числе 17 детей, заразились вирусом Зика в Канпуре, самом густонаселенном городе индийского штата Уттар-Прадеш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    По словам главного санитарного врача Канпура доктора Непала Сингха, в штате наблюдается настоящая вспышка лихорадки Зика. Первый в Индии случай был зарегистрирован еще в 2017 году в Гуджарате.

    Вирус, переносчиком которого служат комары, связан со случаями микроцефалии у детей и редким аутоиммунным заболеванием - синдромом Гийена-Барре (СГБ). Помимо комаров, вирус может также передаваться половым путем.

    Это первая известная вспышка лихорадки Зика в штате Уттар-Прадеш. После того, как 23 октября в Канпуре был зарегистрирован первый случай заражения этим вирусом, число инфицированных неуклонно растет, среди них уже есть одна беременная женщина.

    Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх признал, что инфекция быстро распространяется, и отдал распоряжение местным чиновникам ужесточить санитарные меры.

    «Учитывая серьезность этого заболевания, требуются особые меры предосторожности, - отметил он. - Так что за состоянием здоровья каждого заболевшего должно вестись постоянное наблюдение».

    Что такое вирус Зика

    Этот вирус рода Flavivirus, переносимый комарами рода Aedes, вызывает у людей болезнь, характерными симптомами которой являются небольшое повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, утомление, головная и суставная боль, лихорадка и опухание суставов

    Впервые этот вирус был выявлен у мартышек в Уганде еще в 1947 году. Первый зарегистрированный случай заражения человека произошел в Нигерии в 1954 году, и с тех пор вспышки этого заболевания отмечались в Африке, Юго-Восточной Азии и в островных тихоокеанских государствах.

    В мае 2015 года вирус достиг Бразилии и начал стремительно там распространяться. Методов лечения лихорадки Зика не существует, можно лишь попытаться избежать укуса комаров-переносчиков этого вируса.

    При этом летальные исходы редки, и лишь у одного из пяти зараженных проявляются симптомы заболевания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Индия
    Новости по теме
    Новости по теме
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    11 человек убиты в результате вспышки насилия в Индии
    Более 100 тысяч человек эвакуировали в Индии и Пакистане из-за мощного циклона
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге