Вслед за США новый штамм коронавируса добрался до ЮАР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый подвариант коронавируса типа Омикрон, XBB.1.5 охватывает все большие районы США, а на днях был также обнаружен в Южной Африке. И хотя, согласно статистике, эта африканская страна оказаась самой пострадавшей от пандемии COVID-19, ученые, похоже, не опасаются новой «большой волны» заражений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

«Я не ожидаю огромной волны заражений с последующей госпитализацией из-за высокого иммунитета населения в Южной Африке и предыдущих волн вариантов омикрон», - заявил в южноафриканский вирусолог Тулио де Оливейра, известный тем, что первым обнаружил варианты бета и омикрон.

В Южной Африке, где в конце 2021 года был выявлен первый случай заболевания варианта омикрон, на сегодня зарегистрировано более четырех миллионов случаев заболевания коронавирусом и более 102 500 смертей от КВИ.

Всего 48% жителей ЮАР, подлежащих вакцинации, прошли эту процедуру.

Подвариант XBB.1.5, вирус третьего поколения в семействе Omicron, - это «самый легко передаваемый субвариант, обнаруженный на сегодня», - утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По словам Тулио де Оливейры, субвариант был обнаружен в ЮАР в минувшую пятницу - в образце, взятом в конце декабря. Однако на данном этапе не было отмечено «увеличения числа случаев заболевания, госпитализаций или смертей».

Подвариант XBB.1.5 уже присутствует примерно в 30 странах, особенно в Европе и США, где он постепенно становится доминирующим. Его характеристики пока точно неизвестны. Но, согласно первым данным, бустерная доза бивалентной вакцины, по мнению ВОЗ, должна привести к выработке антител.



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