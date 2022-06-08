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    Всему миру продемонстрировали наше единство - спикер Мажилиса о референдуме

    8 Июня 2022, 11:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутатам необходимо внести изменения в законодательство для создания эффективной правовой и судебной системы с учетом мирового опыта. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, комментируя прошедший референдум в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пленарного заседания Мажилиса спикер палаты поздравил с обновленной Конституцией Казахстана.

    «Итоги прошедшего референдума показали, что большинство казахстанцев поддерживают программу Президента в направлении политической модернизации. Явка на избирательные участки и голосование граждан - яркий показатель доверия к инициативам Касым-Жомарта Токаева. Следует признать, была проделана огромная работа, мы совместными усилиями и с честью провели референдум», - сказал Ерлан Кошанов.

    Он также обратился к депутатам и сказал, что в гуще данных событий были и сами мажилисмены. Депутатами в день проводили около 250 встреч.

    «Данный референдум имеет историческое значение для будущего нашей страны. Народ самостоятельно определил свою судьбу. Мы всему миру продемонстрировали наше единство и уверенно шагнули в будущее. Единство и доверие - главная опора Нового Казахстана. У народа есть вера в завтрашний день, есть сплоченность, согласие и стабильность. Теперь же нам предстоит сплотиться вокруг нашего Президента и укреплять доверие и солидарность. Все поставленные высокие цели мы должны достигнуть вместе», - заявил Ерлан Кошанов.

    По словам спикера, «референдум открыл дорогу к Новому Казахстану».

    «Мы видели, что он был хорошо воспринят народом. Международные и отечественные эксперты так же говорят о том, что кампания прошла честно и прозрачно, и дают положительные отзывы. Это только начало большого дела. Перед нами стоят еще более важные и масштабные задачи. Мы переходим к этапу реализации конституционных преобразований. Поэтому мы должны сконцентрироваться на большом деле и участвовать в нем совместно», - подчеркнул председатель Мажилиса.

    Ерлан Кошанов отметил, что в своем обращении Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, «...конституционная реформа позволит полностью модернизировать правовую систему». Спикер Мажилиса напомнил, что депутатам необходимо внести изменения в соответствующее законодательство для создания эффективной правовой и судебной системы с учетом мирового опыта.

    «Президент особо подчеркнул, что законодательство не должно содержать норм, препятствующих устойчивому развитию государства. В целом, предстоит большая работа по реализации конституционных реформ. Необходимо будет внести изменения в большое количество законодательных актов. Поэтому нам необходимо оправдать доверие Главы государства, а также качественно и оперативно обеспечить реализацию политических изменений», - заключил Е. Кошанов.

    По данным Центральной комиссии референдума, за конституционные поправки проголосовали 77,18 % граждан, или 6 163 516 человек, принявших участие в голосовании во всех регионах страны

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Общество Политика Референдум
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