Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане прошла мотивационная встреча «Аutism Talks: вдохновляющие истории родителей особенных детей». В мероприятии приняли участие более 200 родителей детей с аутизмом и другими особенностями развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча, организованная корпоративным фондом «Болашақ», приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Начиная с 2008 года, 2 апреля во всем мире проходят различные информационные кампании и акции. Инициатива массового информирования общественности поддерживается в социальных сетях, в СМИ, в том числе и в Казахстане.

Как сообщили в фонде, официально в Казахстане проживают более 9 тысяч детей с аутизмом, а по неофициальным данным количество детей с аутизмом превышает 30 тысяч. По данным международной организации «Autism Speaks» за 2020 год, у каждого 54 ребенка в мире диагностируется аутизм. Он проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Для аутизма характерны склонность к ритуальному поведению, сложности в повседневном общении, социальном взаимодействии. Однако дети с аутизмом могут хорошо учиться в школе, участвовать в жизни общества. Чтобы это стало возможным, необходимо обеспечить ребенку помощь квалифицированных специалистов с малых лет.

«В прошлом году мы впервые провели мероприятие в таком формате и оно вызвало интерес у большого числа родителей особенных детей. Поэтому мы решили сделать мероприятие традиционным. Мы поняли, как важно создавать пространство, куда родители могут прийти за поддержкой и могут узнать истории других родителей, воспитывающих детей с аутизмом», - сказала председатель попечительского совета фонда «Болашақ» Динара Гаплан.

На мероприятии родители смогли послушать лучших отечественных экспертов по аутизму, понять какие методики действительно работают, а какие нет. Перед участниками также выступили сами родители и поделились своим опытом: как важно принять диагноз ребенка, какие методики эффективны в работе с особенными детьми, что важно делать в первую очередь.

Семья Казыбаевых из Актобе, воспитывающая ребенка с аутизмом, разработала собственную программу по его адаптации в обществе. Увидев результаты, пара открыла свой центр помощи другим родителям и их детям.

«В нашем центре работают 15 специалистов. На сегодняшний день мы продиагностировали более 2 тысяч детей. В центре проходят реабилитацию 35 детей. Сегодня детям с аутизмом становится комфортно в обществе. 15 лет назад, когда моему ребенку поставили диагноз, общество было совершенно не готово. Все были против того, чтобы мой сын учился в школе. Говорили, держи диагноз в тайне, не води в школу, сиди дома, но мы решили работать с ребенком иначе. Мы выбрали свой путь и смогли добиться успеха, чему мы очень рады. Позже к нам за помощью обращались много людей, и мы решили открыть центр», — рассказала Сара Казыбаева.

«Самым важным в вопросе поддержки родителей, на мой взгляд, является психологическая поддержка. Предлагаем правительству активно внедрять программы по поддержке психического здоровья населения», - добавила Динара Гаплан.

Она отметила, что за 12 лет фонд открыл более 70 специализированных реабилитационных учреждений и кабинетов по всему Казахстану, в том числе 46 кабинетов поддержки инклюзии в 22 городах Казахстана, 2 из которых запущены в пилотном режиме в столичных детских садах №34 и №89. Проектом охвачено свыше 2000 детей с особыми образовательными потребностями. Из них более 700 детей с аутизмом и другими особенностями развития пошли в школу и сели за одну парту со сверстниками.