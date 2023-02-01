Всемирный банк назначил нового постоянного представителя в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный банк объявляет о назначении Андрея Михнева новым постоянным представителем в Республике Казахстан с 1 февраля 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.

Андрей Михнев будет вести политический диалог Всемирного банка с Правительством Казахстана, государственными органами, гражданским обществом, частным сектором и другими партнерами, а также управлять страновой командой Всемирного банка, базирующейся в Астане.

Андрей Михнев будет курировать реализацию Рамочной программы партнерства между Группой Всемирного банка и Казахстаном на 2020–2025 годы. Программа партнерства сосредоточена на продвижении инклюзивного роста, укреплении человеческого капитала и обеспечении устойчивого, устойчивого и низкоуглеродного развития. Сквозной темой, лежащей в основе этих приоритетных областей, является более эффективное управление и укрепление рыночных и социальных институтов.

Ранее Андрей Михнев возглавлял страновой офис Всемирного банка в Монголии. До этого он руководил программами на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, уделяя особое внимание повышению конкурентоспособности и развитию частного сектора. Он также обладает обширным опытом продвижения экономических реформ во многих странах Латинской Америки, Африки к югу от Сахары, Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Европы и Центральной Азии.

Казахстан присоединился к Группе Всемирного банка в июле 1992 года. За 30 лет Всемирный банк стал основным партнером по развитию Казахстана, поддержав развитие направлений широкого спектра – от финансов и социальных услуг до критически важной инфраструктуры на общую сумму около 9 миллиардов долларов США.





Фото: vsemirnyjbank.org



