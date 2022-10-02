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    Всемирные игры кочевников - казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару

    2 Октября 2022, 16:40

    ИЗНИК. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены стали чемпионами по кокпару на IV Всемирных играх кочевников, проходящих в турецком городе Изнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанские спортсмены в финале за главный пирз играли со сборной Кыргызстана.

    В соревнованиях спортсмены состязались активно. В итоге Казахстан одержал победу над своим соперником со счетом 4:3.

    Сборная нашей страны на групповом этапе разгромила Узбекистан со счетом 8:1, а Монголию со счетом 12:2.

    В составе сборной с достоинством защитили честь страны такие спортсмены, как Улан Байтореев, Абылайхан Нышанбеков, Курманбек Турганбек, Ынтымак Алипбаев, Кулажан Тогайбаев, Бакытжан Азимбай, Даулет Айтан, Арман Жамалбеков, Есжан Курманбай, Ислам Рат, Айнабек Бердикул, Әділет Мамыт.

    Ранее сообщалось, что золотую медаль завоевал спортсмен сборной Казахстана в IV Всемирных играх кочевников в турецком городе Изнике. Это представитель казакша курес Марат Ныгматуллаев.

    Спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в городе Изнике (Турция).

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Спорт Турция
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