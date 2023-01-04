Всем пострадавшим в ДТП казахстанцам оказывается квалифицированная медпомощь – Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За три дня 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 116 человек, 9 погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

«По оперативным данным Национального координационного центра экстренной медицины, за первые 3 дня 2023 года 116 человек пострадали в ДТП на дорогах РК и обслуженных экстренной службой регионов, из них 26 детей, трое беременных, доставлено в стационары – 76 человек, девять погибли.

Всем пострадавшим на дорогах оказывается квалифицированная медицинская помощь на амбулаторном и стационарном уровнях».



