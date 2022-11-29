Всем акиматам надо сделать выводы - Премьер-Министр об аварии на ТЭЦ в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работу по восстановлению теплоснабжения города Экибастуза необходимо продолжить. Надо ликвидировать все причины аварии. Министерству энергетики совместно с министерством индустрии провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго». Зима еще не наступила, но уже возникла такая чрезвычайная ситуация. Поэтому всем акиматам надо сделать выводы. Министерствам энергетики и индустрии совместно с акиматами провести полный технический аудит энергетических объектов регионов и внести информацию в Правительство», - заявил Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Также Премьер-Министр поручил проверить качество проведенных ремонтных работ перед началом отопительного сезона.

«Особое внимание уделить оборудованию и инфраструктуре «рисковых» объектов.

Надо провести переговоры с собственниками данных объектов, чтобы они обеспечили безопасную и бесперебойную работу всего тепло- и энергооборудования. Министерствам национальной экономики, энергетики и индустрии совместно с акиматами в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» следует детально изучить каждую заявку коммунальных предприятий. Надо жестко контролировать реально целевое использование выделяемых средств на модернизацию и ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства», - поручил А. Смаилов.

Глава Правительства также поручил акимам держать вопрос прохождения отопительного сезона на постоянном личном контроле.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.





Фото: facebook.com/pavlodarenergo





