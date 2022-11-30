Все виновные лица будут привлечены к ответственности – Алихан Смаилов об аварии на Экибастузской ТЭЦ

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что высокая изношенность теплосетей и халатность со стороны руководства являются основными причинами аварии на Экибастузской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Вечером 30 ноября Премьер-Министр РК Алихан Смаилов с рабочей поездкой посетил город Экибастуз, где несколькими днями ранее произошла авария в системе теплоснабжения.

Ознакомившись с обстановкой на городской ТЭЦ, а также докладами и.о. акима Павлодарской области А. Скакова и и.о. генерального директора АО «Павлодарэнерго» В. Лесина, Премьер-Министр отметил, что с первого дня ЧС был создан специальный оперативный штаб и привлечены все необходимые специалисты для устранения последствий аварии.

«Ситуация была незамедлительно взята на контроль. В первые дни наблюдались сложности с определением аварийных мест, но в настоящее время ремонтные работы завершаются. Мы ожидаем, что сегодня-завтра работа по подключению всех жилых домов будет проведена», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, к сложившейся ситуации привели высокая изношенность теплосетей, недостаток инвестиций на модернизацию, а также халатность со стороны руководства теплоцентрали. Согласно предварительным данным, на сети теплоснабжения было подано повышенное давление, что привело к одномоментному повреждению труб в 15 местах.





Премьер-Министр добавил, что в настоящее время проводится соответствующее расследование, по результатам которого все виновные лица будут привлечены к ответственности. Кроме того, будет проведена работа по обеспечению стабильности ТЭЦ и вложению инвестиций в ее модернизацию и обновление городских теплосетей.

«На контроле находятся также вопросы обеспечения теплом жителей Усть-Каменогорска, Рудного, Риддера и других городов, где возникали нештатные ситуации на ТЭЦ или теплосетях», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также ознакомился с ходом восстановительных работ и пообщался с жильцами одного из домов, оставшихся без тепла.





В заключение он добавил, что акимату необходимо наладить стабильную обратную связь с населением и оперативно реагировать на все запросы жителей города, поступающие через соцсети и «горячую линию».

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в город Экибастуз.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.





Фото: пресс-служба Премьер-Министра РК



