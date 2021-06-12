Все виды туризма разрешили в ВКО: подписано новое постановление

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане вышло новое постановление главного санитарного врача области. Об этом передает МИА «Казинформ».

На основе расчётных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 7,8%, значение репродуктивности инфекции (R) – 0,986.

На основании подпункта 4) пункта 1, подпункта 3) пункта 2 статьи 38, статей 102, 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», постановляю:

разрешить рекреационный и другие виды туризма с приёмом населения (туристов) в местах размещения и отдыха (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, санатории, оздоровительные учреждения, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции.

Режим и сроки функционирования мест размещения и отдыха в туристко-рекреационных зонах могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению COVID-19 на территории области и сопредельных регионах республики.

Акимам городов и районов:

2.1 совместно с Палатой предпринимателей ВКО НПП РК «Атамекен» (по согласованию), Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО принять меры в соответствии с компетенцией и в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) реализацию среди владельцев или лиц, ответственных за размещение отдыхающих в местах отдыха и проживания, а также иных объектов по их обслуживанию, расположенных в туристко-рекреационных зонах города и района проекта «ASHYQ», с использованием мобильного приложения «ASHYQ», в т.ч. через другие платформы (в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz) (в формате «добровольных» участников (за исключением отелей, гостиниц) для обеспечения безопасности сотрудников и населения (отдыхающих, туристов, посетителей и др.) и минимизации риска распространения COVID-19;

2) утверждение состава мониторинговых групп для проведения в туристко-рекреационных зонах города и района систематических проверок мест размещения отдыхающих и объектов по их обслуживанию в соответствии с Алгоритмом действий должностных лиц по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, утвержденным протоколом Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК) от 7 декабря 2020 года (с изменениями, внесенными протоколом МВК от 14.12.20 г.) (далее – Алгоритм);

3) проведение мониторинговыми группами рейдов по объектам предпринимательства – участников проекта ASHYQ с минимальным количеством регистрации посетителей по QR-коду (check-in) на основании выгрузки, представляемой Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;

4) особый контроль мониторинговыми группами объектов предпринимательства, исключенных из проекта ASHYQ, в части недопущения незаконного возобновления их деятельности;

5) возобновление деятельности объектов, расположенных в туристко-рекреационных зонах города и района на основании акта соответствия санитарным нормам, выдаваемого в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

6) размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

7) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

8) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима ограничения, в том числе карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

9) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан);

10) оповещение организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности посредством размещения необходимой информации на официальных веб-ресурсах, СМИ, социальных сетях и иных информационных ресурсов;

2.2 совместно с департаментом полиции ВКО, Управлениями санитарно-эпидемиологического контроля города/района:

обеспечить реализацию проекта ASHYQ, с использованием мобильного приложения ASHYQ, в том числе через другие платформы (в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz)в местах размещения и отдыха в туристко-рекреационных зонах города и района в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года №26 «О внедрении проекта «ASHYQ» на объектах предпринимательства»;

2.3 совместно с департаментом полиции ВКО:

1) обеспечить функционирование мониторинговых групп в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, с целью проведения в туристко-рекреационных зонах города и района систематических проверок мест размещения отдыхающих и объектов по их обслуживанию;

2) в рамках работы мониторинговых групп обеспечить усиленный контроль за деятельностью мониторинговых групп, в части профилактики и пресечения коррупционных проявлений в их деятельности;

соблюдение требований алгоритма;

усиленный контроль за соблюдением населением масочного режима и социального дистанцирования (не менее 1,5 метров, за исключением членов одной семьи) при передвижении и нахождении в зданиях, местах массового скопления людей и общественном транспорте;

еженедельный контроль результативности мониторинговых групп;

3) разграничить зоны отдыха и потоки отдыхающих на «организованные» и «неорганизованные», обеспечить контроль;

2.4 совместно с управлением внутренней политики ВКО, отделами внутренней политики города и района

освещать работу мобильных мониторинговых групп в печатных и электронных СМИ и социальных сетях, обеспечить проведение широкой информационно-разъяснительной работы с населением (регулярные брифинги, онлайн обсуждения и др.): освещение результатов проверок мониторинговыми группами по соблюдению профилактических, противоэпидемических и карантинных мероприятий;

2.5 совместно с управлениями санитарно-эпидемиологического контроля города/района утвердить состав санитарно-эпидемиологических мобильных групп для проведения оценки готовности объектов в туристко-рекреационных зонах к открытию летнего туристического сезона и возобновлению деятельности с выдачей заключений - «Актов о готовности» в условиях ограничительных мер, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности, по заявительному порядку в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан по форме, согласно приложению 1 к постановлению;

2.6 во избежание случаев массового заражения организовать и взять на контроль:

1) нанесение в пляжной и единой прогулочной зонах (при их наличии) разметки по соблюдению социального дистанцирования;

2) размещение отдыхающих в пляжной зоне при соблюдении дистанции не менее 1,5 метров между отдыхающими со всех сторон, за исключением членов одной семьи;

3) проведение ежедневной профилактической дезинфекции и влажной уборки малых архитектурных форм, расположенных в единых прогулочной и пляжной зонах;

4) проведение ежедневной профилактической дезинфекции помещений зданий в местах массового скопления людей, прибывающих на летний отдых (на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, остановках, в общественном транспорте);

5) размещение графиков проведения дезинфекционных обработок и информационного материала по вопросам профилактики респираторных заболеваний, в том числе CОVІD-19, на досках объявлений и в других доступных к общему обозрению местах.

Акиму Урджарского района:

3.1 совместно с управлением туризма и внешних связей ВКО определить местом сбора информации и дислокации заинтересованных государственных органов - ТуристИнфоЦентр (ТИЦ), расположенный вдоль центральной трассы на побережье озера Алаколь;

3.2 совместно с управлением здравоохранения ВКО о рганизовать работу стационарного фельдшерского пункта на побережье туристко-рекреационной зоны озера Алаколь;

Владельцам или лицам, ответственным за размещение отдыхающих в местах отдыха и проживания, а также иных объектов по их обслуживанию, расположенных в туристко-рекреационных зонах обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов только после получения:

акта соответствия санитарным нормам, выдаваемого в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

заключения - «Акта о готовности» к открытию летнего туристического сезона в условиях, ограничительных мер, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности, выдаваемого сотрудниками управлений санитарно-эпидемиологического контроля в городах и районах по результатм проверки по заявительному порядку, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан по форме, согласно приложению 1 к постановлению;

2) допуск посетителей при условии сканирования отдыхающим (посетителем) и предъявления на входе на объект специального QR-кода, для определения статуса посетителя;

3) допуск отдыхающих (посетителей) на объекты только с «зеленым» статусом (посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19) и «синим» статусом (отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19).

В случае отсутствия сети Интернет, сбоя мобильного приложения или иных причин разрешается допуск на объекты туристко-рекреационной зоны без проверки статуса отдыхающих (посетителей) при предоставлении ими документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток (72 часов) (за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих) или документа (электронной версии паспорта вакцинации), подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19, при предъявлении на бумажном носителе (копии или оригинала) или электронной версии листа о временной нетрудоспособности с медицинского сервиса DAMUMED.

Прибывающие (посетители) с «желтым/красным» статусом (с симптомным и бессимптомным вирусоносительством, имеющим положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 (код U 07.1); с подтвержденным диагнозом и COVID-19 неидентифицированный (пневмония) (код U 07.2); являющиеся контактными лицами с больным COVID-19 (близкий контакт) в условиях изоляции на дому (домашний карантин)) на объекты не допускаются;

4) информирование/сообщение управления санитарно-эпидемиологического контроля города/района о факте выявления на объекте отдыхающего (посетителя), подлежащего изоляции с «желтым/красным» статусом посредством мобильной связи, электронной почты с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус);

5) реализацию проекта ASHYQ с использованием мобильного приложения «ASHYQ», в т.ч. через другие платформы (в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz), в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года №26 «О внедрении проекта «ASHYQ» на объектах предпринимательства»;

6) соблюдение требований, предъявляемых к объектам на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ РК №67) и настоящего постановления;

Физическим лицам, прибывающим на отдых в туристко-рекреационные зоны:

1) с «желтым/красным» статусом запрещено прибывать в туристко-рекреационные зоны;

2) с «зеленым» и «синим» статусом следует строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование (не менее 1,5 метров, за исключением членов одной семьи) в местах проживания, общего пользования (за исключением водоема) и скопления людей;

3) с целью подтверждения безопасности для окружающих иметь при себе для предъявления по месту заселения «зеленый» или «синий» статуса при сканировании специального QR-кода посредством мобильного приложения ASHYQ, в том числе через другие платформы (в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz),

В случае отсутствия сети Интернет, сбоя мобильного приложения или иных причин, предъявляют один из следующих документов: документ о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток (72 часов) (за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих), или документ (электронная версия паспорта вакцинации), подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19, или на бумажном носителе (копия или оригинал) или электронная версия листа о временной нетрудоспособности с медицинского сервиса DAMUMED;

4) обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к объектам на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, утверждённых ПГГСВ РК №67 и настоящего постановления.

Управлениям санитарно-эпидемиологического контроля города/района обеспечить:

1) проведение проверок мест размещения отдыхающих и объектов по их обслуживанию с выдачей заключений - «Актов о готовности» с целью проведения оценки готовности мест размещения и отдыха к открытию летнего туристического сезона и возобновлению деятельности в условиях ограничительных мер, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности по заявительному порядку, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан по форме, согласно приложению 1 к постановлению;

2) мониторинг сайта InfoKazakhstan.kz на предмет получения объектами Актов соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате; заключений - «Актов о готовности»;

3) принятие мер при выявлении нарушений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) совместно с управлением внутренней политики ВКО, отделом внутренней политики города и района освещать в печатных и электронных СМИ и социальных сетях, обеспечить проведение широкой информационно-разъяснительной работы с населением (регулярные брифинги, онлайн обсуждения и др.): о нормах карантина и текущей эпидемиологической ситуации в регионе и туристко-рекреационной зоне, принимаемых мерах;

по вопросам повышения грамотности людей, о действиях в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации и их социальной ответственности по вопросам профилактики COVID-19;

о вводимых санитарных требованиях, порядке и основаниях привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения;

принимаемых мерах, важности решений, направленных на обеспечение безопасности человека и гражданина, общества и государства;

5) активизировать мероприятия по разъяснению санитарных требований среди бизнес-сообщества;

6) отслеживать потенциально резонансные темы, события, ситуации с принятием исчерпывающих мер по реагированию и разъяснением актуальных и «острых» вопросов, волнующих население и СМИ.

Государственным органам и организациям, в случае регистрации COVID-19 в туристко-рекреационной зоне озера Алаколь, приступить к исполнению мероприятий, предусмотренных «Алгоритмом проведения мероприятий при выявлении случаев коронавирусной инфекции на озере Алаколь Урджарского района.

Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 23 мая 2021 года №7 «О мерах по предупреждению завоза и распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 в туристко-рекреационных зонах Бухтарминского водохранилища, озера Алаколь и санатория «Рахмановские Ключи» Восточно-Казахстанской области».

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать на официальных веб-ресурсах, СМИ, социальных сетях и посредством иных информационных ресурсов», - говорится в постановлении г лавного государственного санитарного врача ВКО.