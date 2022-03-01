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    Все услуги по занятости населения переведут в электронный формат в РК

    1 Марта 2022, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все госуслуги по занятости населения должны быть переведены в электронный формат. Такое поручение дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для усиления цифровизации социально-трудовой сферы ставлю следующие задачи. Первое. Министерству труда совместно с акиматами и палатой предпринимателей «Атамекен» до конца года перевести все меры содействия занятости в электронный формат. Не менее 40 процентов граждан, ищущих работу, должны обслуживаться в режиме онлайн. Второе. Министерству цифрового развития совместно с Министерством труда завершить работу по реализации проекта «Цифровая карта семьи» до 25 марта»,- сказал Алихан Смаилов.

    Также Глава Кабмина поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с Министерством здравоохранения, акиматами до 1 июня подключить проект внешнего установления инвалидности к медицинским информационным системам.

    «Также необходимо довести долю лиц, получающих данный вид государственной услуги заочно, как минимум до 20 процентов», - поручил Алихан Смаилов.

    Контроль за исполнением данных вопросов возложен на заместителя главы Правительства Ералы Тугжанова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минтруда РК Занятость Цифровой Казахстан Алихан Смаилов
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