Все услуги по занятости населения переведут в электронный формат в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все госуслуги по занятости населения должны быть переведены в электронный формат. Такое поручение дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для усиления цифровизации социально-трудовой сферы ставлю следующие задачи. Первое. Министерству труда совместно с акиматами и палатой предпринимателей «Атамекен» до конца года перевести все меры содействия занятости в электронный формат. Не менее 40 процентов граждан, ищущих работу, должны обслуживаться в режиме онлайн. Второе. Министерству цифрового развития совместно с Министерством труда завершить работу по реализации проекта «Цифровая карта семьи» до 25 марта»,- сказал Алихан Смаилов.

Также Глава Кабмина поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с Министерством здравоохранения, акиматами до 1 июня подключить проект внешнего установления инвалидности к медицинским информационным системам.

«Также необходимо довести долю лиц, получающих данный вид государственной услуги заочно, как минимум до 20 процентов», - поручил Алихан Смаилов.

Контроль за исполнением данных вопросов возложен на заместителя главы Правительства Ералы Тугжанова.