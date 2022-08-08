Все участники Super Bol! достойны быть профессионалами - Давид Лория

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывший игрок сборной Казахстана, менеджер проекта Super Bol! Давид Лория поделился впечатлениями от товарищеского матча против финалистов проекта, оценил уровень молодых игроков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шоу-матч между участниками социального футбольного проекта Super Bol! и сборной Казахстана образца 2006-2008 годов завершился вничью со счетом 4:4.

«Я после игры зашел в раздевалку «Super Bol!», сказал им: «Вы сегодня впервые пели гимн своей страны на центральном стадионе Алматы, который видел очень многие сборные, и где очень много игр проводила Национальная сборная Казахстана. Сегодня весь Казахстан услышал ваши имени и фамилии, и о вас знает вся страна». Да, для них это большое достижение. Я пожелал им, чтобы это было у них на протяжении следующих 20 лет, чтобы о них говорили, чтобы они стали профессиональными футболистами. В целом ребята сыграли очень хорошо, они должны были так сыграть, они были мотивированы, и должны были доказать, что они сильнее ветеранов. Мы тоже сделали определенный вызов для них. Наши игроки тоже старались держаться», - заявил Давид Лория.

По его словам, обе команды на поле показали настоящий футбол, никакой договоренности не было.

«Мы не выходили показать шоу-матч, мы не договаривались, мы действительно играли в футбол. Поэтому нас всех этот результат радует. Мы вырвали ничью за счет мастерства ветеранов. Но самое главное мы подарили людям праздник футбола», - отметил он.

Он добавил, что финалисты проекта Super Bol! 20 августа проведут матч в столице.

«Теперь эти игроки будут играть 20 августа в столице. За ними будут следить скауты, приедут руководители разных команд. Мы надеемся, что кто-то из этих ребят подпишет профессиональный контракт. Я считаю, что у них шансы есть. Мы сегодня видели, как они играли. Они все достойные», - заметил Д. Лория.

Проект Super Bol! дарит возможность начинающим игрокам исполнить свою мечту и стать профессиональными футболистами. Организаторы за несколько недель посетили 8 городов Казахстана с кастингами. Проект стартовал в Семее и продолжился по маршруту Павлодар - Актобе - Актау - Шымкент - Тараз - Нур-Султан - Алматы. На сегодня уже отобраны 25 лучших игроков в возрасте от 16 до 25 лет. Лучшие из них могут подписать контракты с зарубежными или отечественными клубами.

Проект реализован при финансовой поддержке инвестиционной компании Freedom Broker, а также по инициативе фонда поддержки талантов Dara при Президенте РК.