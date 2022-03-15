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    Все строительные реестры переведены в цифровой формат - Мининдустрии РК

    15 Марта 2022, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства по цифровизации строительной отрасли Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК продолжает работу по цифровизации и автоматизации строительной отрасли. Одна из новинок – система «Е-Qurylys», которая позволила собрать воедино и перевести в электронный формат все строительные реестры, отчетности, тестирование технадзора и ведение исполнительной документации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    «Ведение исполнительной документации в системе «Е-Qurylys» подразумевает полный отказ от бумажного документооборота. Поскольку все указанные действия цифровизированы, отступления от проекта, равно как переоценка проделанной работы и принятие невыполненной работы, не допускаются. Все акты работ составляются автоматически на основании заполненных журналов и зафиксированных действий», - отмечается в сообщении ведомства.

    В МИИР сообщили, что на данный момент все строительные реестры уже загружены в систему, полностью автоматизирована процедура внесения изменений и дополнений в реестры по техническому надзору и обследованию, а также реестры инженерно-технических работников и экспертных организаций.

    Новшество позволяет участникам строительного рынка самостоятельно вносить изменения в реестры. Причем сделать это теперь можно в однодневный срок, а не в течение 15 дней, как это было раньше. Соответствующие изменения могут быть внесены работодателем и получателем работ с использованием ЭЦП и без вмешательства специалистов комитета, пояснили в ведомстве.

    Кроме того, в системе «Е-Qurylys» можно проверить, насколько эксперты знают строительные нормы. При проведении экзамена система автоматически проводит верификацию экзаменуемого специалиста и, тем самым, исключает факты подмены пользователя и результатов тестов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Строительство Цифровой Казахстан МИИР РК
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