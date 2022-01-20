Все средства клиентов банков находятся в полной сохранности – Агентство по надзору финансового рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Риски для вкладчиков банков отсутствуют и все средства клиентов банков находятся в полной сохранности. Об этом заявил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Александр Терентьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения Президента по контролю и пресечению незаконного вывода капитала из страны принят совместный приказ Национального банка, Агентства по финрегулированию и Агентства по финмониторингу - по усилению контроля за исполнением международных платежей и переводов денег. В рамках данного механизма нами изучается каждая операция на предмет наличия признаков подозрительности. На сегодняшний день я хочу акцентировать внимание – риски для вкладчиков банков отсутствуют и все средства клиентов банков находятся в полной сохранности», - сказал Александр Терентьев на пресс-конференции в СЦК.

По словам спикера, более детальная информация с учетом закона «О банковской тайне» будет предоставлена позже, когда работа будет проведена в полном объеме.