Все силы и средства мобилизованы на тушение лесного пожара - аким Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По информации находящегося на месте пожара акима Абайской области Нурлана Уранхаева, ситуация в связи с лесным пожаром находится под контролем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Развернут штаб, работа проводится. Накануне велась работа по тушению трех очагов возгорания, два из которых были локализованы и потушены. Сегодня работа продолжается, однако осложняется тем, что пожар проходит в лесном массиве», - сказал Нурлан Уранхаев.

Осложняют работу также порывы ветра и заболоченная местность. Сегодня мобилизованы все силы и средства. Дополнительно по линии МЧС из Астаны, Павлодара и Карагандинской области направляется специальная техника и 130 человек личного состава.

Кроме того, Министерством обороны направлены вертолет, тяжелая техника и более ста человек личного состава.

Как сообщил глава региона, работы по тушению пожара находятся под контролем. Угрозы населению и населенным пунктам нет.

Напомним, сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» 22 мая.

По своей инициативе часть жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам, для обеспечения сохранности их имущества организовано дежурство личного состава РОП. Общая площадь пожара составила 1500 га. на место пожара прибыл вице-министр МЧС РК генерал-майор Марат Кульдиков, здесь также развернута работа командно-штабной машины (КШМ), созданы кризисные центры оперативных штабов МЧС и ДЧС.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области.