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    Все произведения, выпущенные в рамках «Рухани жаңғыру», должны свободно распространяться – Госсекретарь

    22 Сентября 2021, 13:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все произведения, выпущенные в рамках «Рухани жаңғыру», должны свободно распространяться как внутри, так и за пределами Казахстана. Об этом в ходе расширенного заседания Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК сообщил Государственный секретарь Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Переводческие издания в рамках проекта «100 новых учебников ан казахском языке», все произведения, вышедшие при государственной поддержке в рамках программы «Рухани жаңғыру», должны свободно распространяться как внутри, так и за пределами Казахстана. Государственные органы подчеркнули необходимость присвоения авторства и запрета на его распространение. Подготовить переводчика, вырастить его профессионально - непросто. Деловой, политический перевод сложен. Научный перевод еще сложнее. А художественный перевод - вершина переводческого искусства», - сказал Крымбек Кушербаев на заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК.

    По его словам, все это уже дало свои результаты.

    «Можно сказать, что благодаря переводческим проектам в рамках программы «Рухани жаңғыру», мы усилили казахскую переводческую школу, центр переводчиков. Как вы помните, одна из граней гениальности Абая – это перевод. В начале XX века деятели «Алаш» также сосредоточились на переводе. В советское время в казахскую культуру через перевод пришло много нового», - отметил Госсекретарь.

    Он подчеркнул, что эта работа должны продолжаться, нельзя ограничиваться учебниками и художественной литературой.

    «Мы очень надеемся на дальнейшее развитие и укрепление независимости нашей страны. Для того, чтобы воспитать нового гражданина, любящего нацию и являющегося своего рода посланником мировой цивилизации, нам необходимо сосредоточиться на качественном просвещении на новом уровне», - заключил К. Кушербаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Культура Рухани жаңғыру
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