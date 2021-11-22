Все проекты по-своему уникальны и актуальны – Исламбек Салжанов о «Тәуелсіздік ұрпақтары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель президиума Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий Исламбек Салжанов поделился мнением по поводу итогов конкурса «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был учрежден грант «Тәуелсіздік ұрпақтары». Грант в размере 3 млн тенге присуждается на конкурсной основе по направлениям «Наука», «Культура», «Информационные технологии», «Бизнес» и «Медиа». Цель проекта – поддержать молодые таланты и отобрать наилучшие проекты», - сказал Исламбек Салжанов в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

«Я был включен в состав Комиссии по оценке конкурсных заявок для присуждения гранта в качестве председателя по направлению «Бизнес». Сегодня, под эгидой Министерства информации и общественного развития, мы подвели итоги конкурса», - добавил спикер.

Он напомнил, что по направлению «Бизнес» поступило наибольшее число заявок –154. По его словам, были утверждены 9 лучших проектов.

Список победителей:

1. Бейсенов Эздар Серикович

2. Ибраев Алишер Серикболович

3. Наумова Динара Рустамовна

4. Дуйсени Жасулан Муратович

5. Рзаев Азиз Хожагаевич

6. Кажимова Айдана Жаскайратовна

7. Тынышбек Алиаскар Сайранович

8. Ким Вячеслав Владимирович

9. Калдыбай Рухия Бердибековна

«От имени Комиссии и от себя лично поздравляю победителей и желаю им успехов в реализации данных проектов! Друзья, пользуясь случаем, хотел подчеркнуть, что все проекты были по-своему уникальны и актуальны. Отбирать лучших из них было нелегко. Отдельно хотелось бы рассказать вам об удивительном проекте, который впечатлил меня, но не вошел в число победителей. Проект называется сити-ферма «Green Point». Сити-фермы – это новое направление в сельском хозяйстве, когда овощи и фрукты выращиваются не за городом, а в городе, на специальных фермах», – отметил он.

«Считаю эту бизнес-идею достаточно перспективной, и поэтому мы с коллегами из общественного Фонда «Altyn Qyran Foundation» решили поддержать проект и присудить ему собственный грант. Уверен, что со временем таких прорывных проектов будет становиться еще больше!» - заключил спикер.



Фото: hommes.kz

