Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Все необходимое к учебному году представлено на ярмарке детских товаров в Нур-Султане

    17 Августа 2022 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане на площадке Международного выставочного центра EXPO в рамках Года детей стартовала первая городская выставка-ярмарка детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі». Ярмарка будет проходить до 21 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Тематика ярмарки: образование, хобби, отдых, детская культура (журналы, книги и музыка), мир игр (игрушки, игры и поделки), детская мода и одежда, принадлежности и аксессуары и т.д.

    Организатором мероприятия выступила национальная компания QazExpoCongress при поддержке акимата города Нур-Султана.

    «Столичная ярмарка детских товаров и услуг «Kids EXPO. Балалар әлемі» – идеальная площадка, объединяющая лидеров рынка товаров и услуг, где жители и гости столицы могут приобрести все необходимое к новому учебному году. На протяжении пяти дней здесь представят свои товары порядка 100 участников книжной, канцелярской, текстильной, образовательной, развлекательной индустрий и другие», - сообщают организаторы.

    В ходе ярмарки для посетителей организовали специальную информационную, культурную и спортивную программу, где примут участие казахстанские и международные эксперты. Также на площадке EXPO проводятся панельные сессии для педагогов-психологов образовательных учреждений, презентации книг, методов обучения, школ, а также тренинги и мастер-классы, конкурсы, показы детской и школьной одежды.

    Организаторы также отметили, что планируют проводить ярмарку ежегодно.
    #Нур-Султан #Образование #Общество #Год детей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каких педагогов освободят от квалификационного тестирования в РК
    Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
    Социальные объекты открываются в День Конституции в ВКО
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 августа
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров