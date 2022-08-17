Все необходимое к учебному году представлено на ярмарке детских товаров в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане на площадке Международного выставочного центра EXPO в рамках Года детей стартовала первая городская выставка-ярмарка детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі». Ярмарка будет проходить до 21 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Тематика ярмарки: образование, хобби, отдых, детская культура (журналы, книги и музыка), мир игр (игрушки, игры и поделки), детская мода и одежда, принадлежности и аксессуары и т.д.

Организатором мероприятия выступила национальная компания QazExpoCongress при поддержке акимата города Нур-Султана.

«Столичная ярмарка детских товаров и услуг «Kids EXPO. Балалар әлемі» – идеальная площадка, объединяющая лидеров рынка товаров и услуг, где жители и гости столицы могут приобрести все необходимое к новому учебному году. На протяжении пяти дней здесь представят свои товары порядка 100 участников книжной, канцелярской, текстильной, образовательной, развлекательной индустрий и другие», - сообщают организаторы.

В ходе ярмарки для посетителей организовали специальную информационную, культурную и спортивную программу, где примут участие казахстанские и международные эксперты. Также на площадке EXPO проводятся панельные сессии для педагогов-психологов образовательных учреждений, презентации книг, методов обучения, школ, а также тренинги и мастер-классы, конкурсы, показы детской и школьной одежды.

Организаторы также отметили, что планируют проводить ярмарку ежегодно.



