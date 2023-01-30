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    Все мы – дети Бога: Димаш Кудайберген высказался о войне

    30 Января 2023, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирно прославенный казахстанский певец Димаш Кудайберген в рамках участия в составе жюри кинофестиваля стран ШОС высказался о войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Три года назад написал произведение «История одного неба». Через это произведение я хотел выразить свои чувства и мысли, видя все войны. Мы должны продемонстрировать важность проявления уважения друг к другу и то, как мы должны любить друг друга. Многие журналисты интересуются моей точкой зрения о войне. Для меня не существует плохой нации. Для меня не имеет значения, какой национальности человек: будь он казахом, русским, американцем, китайцем, украинцем, французом, узбеком, кыргызом. Мы все – дети Бога. Поэтому создал такой проект, когда мне было 25 лет», - сказал Димаш Кудайберген.

    Всемирно прославленный казахстанский певец также поделился мнением о том, что талант тоже дарован Богом.

    «Все то, что происходит в нашем мире, все от Бога. Наш талант дарован Богом. Когда пишу музыку или сценарий, не понимаю, откуда приходит вдохновение. Будет неправдой, если скажу, что вдохновение приходит в определенный час с определенным настроением. Лично я такого не понимаю», - добавил певец.

    Отметим, что Димаш Кудайберген несколько дней назад приступил к работе в составе жюри кинофестиваля стран ШОС, который проходит в Мумбаи.

    Кинофестиваль Шанхайской организации сотрудничества нацелен на продвижение искусства кино, обмен культурными программами, принципами воспитания молодого поколения талантов, а также создание коллективного кинематографического опыта.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Культура Димаш Кудайберген Кинематограф
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