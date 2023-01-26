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    Все меры господдержки доступны в Социальном кошельке – Багдат Мусин

    26 Января 2023, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все меры господдержки на сегодня доступны в «Социальном кошельке» через платформу eGov. На платформе зарегистрировано 13 млн пользователей. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства совместно с Минтруда создана цифровая карта семьи, позволяющая оценивать благосостояние семьи по 80 параметрам. Платформа «Социальный кошелек» уже работает в пилотном режиме для предоставления бесплатного, льготного горячего питания в школах и лекарственных средств. На сегодня все меры господдержки доступны в Социальном кошельке через платформу eGov. Сейчас там 13 млн пользователей», - сказал Багдат Мусин на расширенном заседании коллегии ведомства.

    Вместе с тем, министр отметил, что под руководством Премьер-Министра ведется работа по «регулированию с чистого листа».

    «В 2022 году мы автоматизировали 42 сферы госконтроля и надзора субъектов бизнеса на основе системы управления рисками. То есть теперь, по этим 42 направлениям никто не будет вручную формировать планы проверок. В этом году будут оцифрованы 36 сфер», - сообщил глава Минцифровизации.

    «Мы создали eGov для бизнеса. Раньше у первого руководителя был ряд проблемных вопросов в части ведения финансовых и других операций. Во многих случаях, проводимые операции в конторах, осуществлялись без его ведома. К примеру, во многих предприятиях операций по онлайн закупкам, торгам, сдачи отчетности, получения наличности и других операций осуществляют бухгалтера или финансовые менеджера, которые делают это с помощью ЭЦП руководителя», - проинформировал глава ведомства.

    Теперь, за счет приложения, руководителю поступает SMS, чтобы тот подтвердил операцию, которую намеревается совершить его сотрудник от него.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минтруда РК Цифровой Казахстан Социальный кошелек МЦРИАП
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