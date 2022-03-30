Все мечети готовы к началу священного месяца Рамазан - главный имам Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году священный месяц Рамазан начнется 2 апреля. Пост продлится 30 дней. Подробнее о предстоящем месяце в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказал главный имам Алматы Төлеби Оспан. Согласно традициям, мусульманам в течение месяца нельзя пить и есть в светлое время суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году священный месяц начинается с заходом солнца 1 апреля и заканчивается 1 мая. На следующий день, 2 мая, верующие отмечают праздник разговения - Ораза айт. В этом году размер фитр-садака составляет 500 тенге, а ночь с 27 на 28 апреля является Ночью предопределения (Ляйлятуль-Кадр).

«Рамазан – месяц воздержания. Это время воздержания не только от еды и питья, но и от греха и зла. В хадисе сказано: «Аллах не нуждается в том, кто воздерживается от еды и питья, если он не воздерживается от плохих слов и плохих дел». Поэтому голодание является одним из требований поста», - объяснил Төлеби Оспан.

По словам главного имама Алматы, сегодня все городские мечети готовы к началу священного месяца Рамазан. В этом году 47 из 52 мечетей города будут проводить чтение Корана во время намазов таравих. В остальных пяти мечетях намаз-таравих совершается без чтения Корана. Кроме того, в мечетях Алматы на протяжении всего священного месяца будут проходить курсы по обучению намаза и Корана.

«На территории Центральной мечети будет установлен «Шатер Рамадан», где будет проходить ежедневно ауызашар (вечерний прием пищи). Шатер рассчитан на 500 человек. Во всех других мечетях также будет организовано питание для прихожан. Желающие организовать ауызашар могут обратиться к ответственным специалистам мечетей по номеру телефона: 8778 382 88 36», - продолжил Төлеби Оспан.

Также в ходе брифинга было объявлено о том, что во время Рамазана будет проведена акция по раздаче 100 000 порций воды и фиников на улицах города. В мероприятии примут участие молодежные лидеры и блогеры во главе с имамами. Также пройдут эстафеты «Подари подарок ближнему» и «Жарапазан».

В первый день Рамазана, после пятничной молитвы, в мечетях города проведут акцию по вопросам и ответам для верующих, касающихся поста. Отметим, что в Алматы выпущена брошюра «200 вопросов об Оразе», изданная «Муфтиятом». Планируется, что буклет будет бесплатно распространен в мечетях города тиражом 10 000 экземпляров на казахском языке и 5000 экземпляров на русском языке. Еще 15 тысяч брошюр с расписанием поста и 5 тысяч кратких инструкций по посту также будут распространяться бесплатно.

Ранее сообщалось, что в этом году священный месяц Рамазан начнется 2 апреля и продлится до 1 мая. Кроме того, в Духовном управлении мусульман Казахстана ответили, можно ли вакцинироваться во время Ораза и нужно ли носить маски во время намаза в мечетях Казахстана.

