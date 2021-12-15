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    Все граждане Казахстана должны ощущать на себе практическую пользу – Президент

    15 Декабря 2021, 17:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил основополагающий принцип «слышащего государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед нами стоят новые задачи, касающиеся повышения качества жизни граждан. Мы будем четко следовать основополагающему принципу «не человек для государства, а государство для человека», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

    По словам Президента, с большими надеждами наше общество восприняло концепцию «слышащего государства».

    «Поэтому госслужащие должны приложить максимум усилий, чтобы оправдать ожидания и учесть пожелания каждого гражданина. Исполнительная власть, включая руководителей регионов, городов, районов, обязана упорно трудиться на благо народа. Наша главная цель состоит в том, чтобы все граждане Казахстана ощущали на себе практическую пользу от экономического развития. Потому что для людей важны реальные блага. Ведь успех страны складывается из успеха каждого ее гражданина», - подчеркнул Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Другие государственные органы Общество 30 лет Независимости
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