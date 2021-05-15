Все дети заслуживают счастья - глава общественного движения «Ребенок должен жить в семье»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый ребенок заслуживает счастья. Об этой аксиоме важно напомнить родителям в День семьи, поскольку, к сожалению, в Казахстане все еще есть факты отказа от собственных детей, насилия и надругательства над ребенком. Дети должны воспитываться в семьях, и не просто воспитываться, а быть счастливыми. С таким посылом в Казахстане заработало общественное движение «Ребенок должен жить в семье», руководителем которого является Азамат Жаманчинов. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он рассказал о работе движения.

Общественное движение «Ребенок должен жить в семье» работает с 2013 года. С тех пор организация борется за то, чтобы дети-сироты воспитывались в приемных семьях, чтобы с родной семьей детей не разлучали по причинам бедности или неблагополучия. Каждый член общественного движения старается стать частью большого дела – укрепления семейных ценностей.

С самого начала НПО усердно работало, чтобы добросовестно выполнять миссию: запустили проект «Наставники для детей и подростков из детских домов», в 2016 году заработала Школа приемных родителей, а уже после - Центр поддержки семьи и детства на базе детского дома. В 2019 году по проекту «Onege» такие центры были открыты еще в 9 регионах Казахстана, тем самым многие дети получили поддержку со стороны неравнодушных граждан.

«Занимаемся просветительской деятельностью, готовим и публикуем книги и учебные пособия для родителей, молодоженов, профессионалов, работающих с детьми и семьями, обучаем специалистов, работающих с детьми и семьями, запустили онлайн-школу для родителей lichnost.kz. Также участвуем в экспертной группе по разработке проекта закона по вопросам защиты прав детей. Адвокатируем права детей-сирот, проживающих в детских домах и приемных семьях. Мы не просто говорим, а предлагаем конкретные решения и механизмы», - отметил Азамат Жаманчинов.

В рамках проекта «Onege» только за один год специалисты в 240 случаях помогли с оформлением документов и получением пособий. 51 ребенок не попал в интернатные учреждения. 56 взрослых смогли трудоустроиться. 212 семьям помогли в решении супружеских конфликтов. Еще 242 семьям оказали помощь в решении супружеских конфликтов. По всему Казахстану общий тираж книг и пособий превысил 300 тысяч экземпляров. За прошлый год организация обучила свыше 2 тысяч специалистов, работающих с детьми-сиротами, с нуждающимися семьями.

«Идея запуска движения принадлежит Шолпан Байболовой. Однако необходимо понимать, что движение – не один человек, а целая команда экспертов и специалистов, неправительственных организаций. В 2013 году мы провели первый гражданский форум «Ребенок должен жить в семье». Это было первое мероприятие такого большого масштаба, посвященное вопросам сиротства, где выступили эксперты, представители НПО и государственных структур. И именно там Дарига Назарбаева, на тот момент председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента, озвучила концепцию семейно-ориентированной политики - отказаться от детских домов, вместо которых должны работать профессиональные приемные семьи. На данный момент лидером движения являюсь я, по первой специальности магистр экономики, по второй – психолог. Мы нацелены на структурные изменения в государственной системе, поэтому считаем, что наша работа содействовала развитию семейно-ориентированной политики по отношению к детям-сиротам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - поделился предысторией руководитель общественного движения.

Вдохновившись оказанной поддержкой, члены организации приступили к разработке модели работы центров поддержки семьи. Собранные материалы они передали в сектор НПО и местных исполнительных органов.

«Если сегодня к нам обращаются за помощью, мы можем проконсультировать и перенаправить к нашим коллегам за получением адресной помощи, а по вопросам нарушения прав детей - окажем содействие в решении ситуации», - заверил Азамат Жаманчинов.

В вопросе защиты прав детей отдельным пунктом можно отметить жесткое насилие над ребенком. В ходе нашей беседы руководитель общественного движения поделился мнением о том, как можно предотвратить такие факты.

«В первую очередь, у родителей с детьми должны быть доверительные отношения. Ребенок, не боясь упреков или наказания, должен рассказать маме и папе о том, что с ним происходит. Это очень важно, ведь насилие к детям со стороны близких людей может длиться годами», - поделился он.

Азамат Жаманчинов в этой связи рекомендует родителям придерживаться важного правила. Ребенка нужно приучать к тому, чтобы о фактах домогательства он рассказал пяти взрослым. То есть в случае, если до родителей или учителя не дозвониться, должны быть люди из его окружения, которым он доверяет и может полностью раскрыться.

«Важно, чтобы общество при любом подозрении на педофилию сообщило об этом родителям и в полицию. Не нужно стыдиться или чувствовать неловкость и понимать такие действия, как «рушить чужую семью». Каждый казахстанец должен осознавать, что любое проявление сексуальности от взрослого к ребенку недопустимо и наказуемо. Еще раз хочу повторить: все формируется в семье. Поэтому у членов семьи должно быть понимание о недопустимости любого вида насилия или жестокого обращения. Должны развиваться эмпатия и принятиедруг друга, среда для общения», - считает он.

В ходе беседы Азамат Жаманчинов поделился историями тех, кто получил помощь в его центре.

Первая история о 15-летнем подростке, которую этим летом изнасиловал 25-летний мужчина. Девочка пыталась совершить суицид. Однако после обращения в Центр поддержки семьи и детей она получила помощь психологов, юриста и адвоката. Сейчас отмененное дело снова возобновилось, начались медико-судебные экспертизы. Девочка с мамой борются дальше за право нормально жить.

Еще одна история связана с женщиной с двумя детьми (8-летним сыном и 6-летней дочерью), оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Женщина из-за этих обстоятельств начала употреблять спиртные напитки, что привело к тому, что детей передали в детское учреждение «Ковчег» до принятия решения о лишении родительских прав. После расставания с детьми женщина опомнилась, самостоятельно прошла лечение от алкогольной зависимости, обратилась в службу, не отказалась от помощи психолога. После посещения Школы приемных родителей детей вернули маме. Женщина вышла замуж, жизнь их постепенно налаживается.

За три года работы Центр поддержки семьи и детства оказал помощь 308 семьям и 485 детям по юридическим и психологическим вопросам. Благодаря 1 664 консультациям дети могли остаться в родных семьях.

«За один год работы наших центров в 9 регионах мы оказали 1 543 консультационные услуги и сопровождение по 227 случаям трудной жизненной ситуации в семьях. В 9 регионах нуждающимся семьям была оказана помощь в оплате образовательных, спортивных и развивающих кружков на срок до 4-8 месяцев, были оплачены услуги для более 150 семей. Проведены тренинги для 6 075 участников в 9 регионах по следующим направлениям: «Работа с жертвами бытового насилия», «Работа с молодыми семьями и подготовкой к семейной жизни», «Сексуальное воспитание и репродуктивное здоровье в школах», «Профилактика суицидов и буллингов среди детей и подростков посредством детско-родительских отношений». Не останавливаясь на достигнутом, мы запустили онлайн-школу для молодежи и мобильное приложение, где разместили 70 видеоуроков, подключили чат-бот тестирование для вступающих в брак, провели 26 вебинаров для молодых людей, семей и специалистов. Издано и распространено по всем РАГСам Казахстана 320 тысяч экземпляров «Путеводителей для вступающих в брак», - рассказал руководитель движения.

Общественное движение также провело 27 мастер-классов по арт-терапии, диалоговых встреч и мини-форумов в регионах, Республиканский семейный форум с участием 600 человек, 5 онлайн семейных конкурсов, в которых приняли участие более 1 400 семей из 9 регионов. Были отсняты 18 видеосюжетов и 8 мини-мультфильмов по вопросам осознанного вступления в брак и последствий семейного неблагополучия. Издано и распространено в 9 регионах страны 188 тысяч экземпляров пособий по продвижению семейных ценностей, профилактике бытового насилия.



