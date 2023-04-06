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    Все больше астанчан хотят носить с собой оружие – полиция

    6 Апреля 2023, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По информации столичного департамента полиции, все больше астанчан хотят носить с собой оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Город растет, соответственно, растет и число продавцов. Ежегодно на 500 увеличивается количество владельцев оружием. Люди хотят заниматься охотой, кто-то для спортивной цели покупает, а кто-то – для самообороны. Поэтому потребность есть. Однако оружие должно использоваться только по целевому назначению», - сказал на брифинге представитель управления административной полиции ДП Астаны Азамат Амен.

    В полиции также напомнили об ответственности за незаконное хранение оружия. За это гражданина могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

    Однако в полиции отметили тенденцию снижения количества преступлений, совершаемых с помощью оружия.

    «В столице снизилась преступность с применением оружия. В 2015 году мы проводили акцию по покупке травматического оружия и с тех пор преступность снизилась. Также мы проводим профилактические мероприятия в школах. Разъяснительная работа проводится в оружейных магазинах», - добавил Азамат Амен.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Борьба с преступностью
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