Время перемен - как проходит цифровая эпоха Казахстана

Для обеспечения эффективной интеграции государственного управления и цифровой платформы Правительство создало институт цифровых офицеров (CDO). Их главные цели - контроль вводимых инноваций, поиск и адаптация новых цифровых решений, создание технологических центров компетенций и инновационных экосистем, а также привлечение отечественных IT-стартапов для оптимизации процессов.

«Институт CDO необходим для проведения цифровой трансформации, реализации стратегии цифровизации в каждом государственном органе. Вопросы управления данными сейчас очень остро стоят у государства и роль CDO - обеспечить открытость, доступность, надежность, возможность многократного использования, достаточность, сравнительность и интероперабельность данных в разрезе каждой отрасли», - отметила советник министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Асель Молдабекова.

Цифровая трансформация структурных компонентов государственной системы требует постоянного обучения и повышения квалификации для качественного улучшения оказания услуг населению. С целью дальнейшего эффективного реформирования системы госуправления с применением ИКТ на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия, направленные на изучение и анализ новых технологий в сфере цифровизации. Среди них можно отметить семинар «Переход на цифровые платформы государства», организованный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при поддержке инфокоммуникационного холдинга «Зерде», компаний Huawei Technologies Kazakhstan и IDC в Туркестане.

Одной из главных тем семинара стали цифровые технологии, позволяющие оптимизировать процессы государственного управления и планирования: платформы предоставления госуслуг, цифровые системы принятия решений и механизмы их внедрения. В рамках мероприятия компания Huawei представила технологии и решения для интеграции цифровых инструментов в развитие инфраструктуры, направленные на более гибкое и эффективное централизованное управление IT-ресурсами, разработку ПО и систему хранения больших данных.

«Деятельность компании Huawei в Казахстане на сегодняшний день охватывает широкий спектр направлений. Мы предоставляем высококачественные услуги в сфере ИКТ, помогаем строить повсеместную и доступную базовую широкополосную сеть, способствуем стимулированию различных инноваций в сфере услуг и развитию индустрии ИКТ в целом», - отметил генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Чжао Сюй.

Исследование GovTech Maturity Index, проведенное Всемирным банком, включило Казахстан во вторую из четырех группу стран с высоким стремлением к развитию цифровых государственных технологий. С точки зрения цифровизации госуправление – одна из наиболее молодых сфер. Одним из главных барьеров на пути формирования «цифрового правительства» является дефицит квалифицированных специалистов с навыками в сфере IT, интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных и другими. Успешная адаптация международного опыта, использование инновационных форм сотрудничества, исследования в соответствии с мировыми стандартами ИКТ – все эти составляющие, взаимно дополняя друг друга, являются эффективными инструментами обеспечения конкурентоспособности казахстанской IT-структуры в локальном и мировом пространстве.

«Компания Huawei является одним из глобальных лидеров по производству оборудования и предоставлению услуг, которая позволяет осуществить цифровую трансформацию как отдельных компаний, так и целых отраслей и даже стран. Тот опыт, которым могут поделиться специалисты Huawei, важен для казахстанских CDO», - отметил вице-президент IDC Андрей Беклемишев.